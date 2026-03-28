Chega uma boa notícia para o Milan, que verá um de seus titulares e pilares da defesa retornar mais cedo a Milão durante esta pausa para os jogos das seleções: de fato, conforme comunicado oficialmente pela Federação Inglesa de Futebol, Fikayo Tomori deixa o estágio da Seleção dos Três Leões e não será escalado para o próximo amistoso que a Inglaterra disputará contra o Japão.

Não há nenhum problema físico para o zagueiro inglês do Milan, mas simplesmente uma decisão do técnico após a partida contra o Uruguai (na qual o próprio Tomori foi titular).