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England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, Tomori deixa o estágio da Inglaterra: fica de fora do confronto contra o Japão e volta mais cedo

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Napoli x Milan
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Inglaterra x Japão
Inglaterra
Amistosos
F. Tomori

O zagueiro central inglês voltará mais cedo a Milão.

Chega uma boa notícia para o Milan, que verá um de seus titulares e pilares da defesa retornar mais cedo a Milão durante esta pausa para os jogos das seleções: de fato, conforme comunicado oficialmente pela Federação Inglesa de Futebol, Fikayo Tomori deixa o estágio da Seleção dos Três Leões e não será escalado para o próximo amistoso que a Inglaterra disputará contra o Japão.

Não há nenhum problema físico para o zagueiro inglês do Milan, mas simplesmente uma decisão do técnico após a partida contra o Uruguai (na qual o próprio Tomori foi titular).

  • O COMUNICADO

    Segue abaixo o comunicado oficial.

    “A seleção atualizada da Inglaterra, composta por 27 jogadores, está se preparando para a partida de terça-feira contra o Japão no estádio de Wembley. No total, oito jogadores deixarão o centro de treinamento, incluindo Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori e Dominic Calvert-Lewin.
    John Stones retornará ao Manchester City para realizar exames médicos após sentir uma lesão durante o treino que antecedeu o empate em 1 a 1 na noite de sexta-feira contra o Uruguai.
    Adam Wharton, do Crystal Palace, e Noni Madueke, do Arsenal, retornaram aos seus clubes devido a lesões sofridas durante a partida. Declan Rice e Bukayo Saka também retornarão ao Arsenal para se submeterem a exames médicos, após terem chegado na sexta-feira junto com outros nove jogadores.
    O restante do grupo era composto por Dean Henderson, Nico O’Reilly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Dan Burn, Elliot Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon e Harry Kane.”

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  • VOLTA A MILÃO

    Fikayo Tomori volta, portanto, primeiro a Milão e, a partir de quarta-feira (devido aos três dias de descanso concedidos pelo técnico Massimiliano Allegri), se apresentará em Milanello para se preparar para o delicado confronto do campeonato contra o Napoli, partida na qual será titular na defesa, que contará também com De Winter e Pavlovic, enquanto se aguarda o retorno de Gabbia após a lesão.

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