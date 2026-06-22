Milão: todos os jogadores do elenco, entre os que permanecem e os que retornam, serão avaliados por Amorim e pela equipe técnica

Amorim certamente contará com Ardon Jashari, Matteo Ricci e Alexis Saelemaekers. Luka Modric não exercerá a opção de renovação; Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek estão de saída. Adrien Rabiot não foi colocado no mercado, mas é ele próprio quem deseja sair, rumo ao Napoli de Allegri.





Retornam de seus empréstimos Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismael Bennacer e Yunus Musah.