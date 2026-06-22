Da escolha à surpresa e, por fim, a um gerente ao estilo inglês, o caminho foi bastante curto. Ruben Amorim terá a tarefa de construir o novo Milan junto com a equipe estratégica integrada: o responsável pelo mercado será Hendrik Almstadt, que contará com o apoio de Bobby Gardiner, promovido a diretor de Football Intelligence, e de Donato Lomonte, novo chefe do departamento de olheiros do Milan. Além disso, David Castelblanco, que já faz parte do Conselho de Administração do Milan, cuidará dos investimentos da RedBird e da parte financeira. A seguir, vamos analisar o elenco atual do Milan.
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Milão: todos os jogadores do elenco, entre os que permanecem e os que retornam, serão avaliados por Amorim e pela equipe técnica
GOLEIROS
O elenco de goleiros, pelo menos no papel, será composto por Mike Maignan, Lorenzo Torriani e Pietro Terracciano, cujo contrato foi renovado automaticamente até 2027. O talentoso Alessandro Longoni deixa o clube e assinará em breve seu contrato com o PSG, atual campeão da Europa.
DEFENSORES
A linha defensiva será composta por Koni De Winter, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, David Odogu, Davide Bartesaghi, Pervis Estupinian e Zachary Athekame.
Filippo Terracciano retorna do empréstimo à Cremonese.
MEIO-CAMPISTAS
Amorim certamente contará com Ardon Jashari, Matteo Ricci e Alexis Saelemaekers. Luka Modric não exercerá a opção de renovação; Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek estão de saída. Adrien Rabiot não foi colocado no mercado, mas é ele próprio quem deseja sair, rumo ao Napoli de Allegri.
Retornam de seus empréstimos Kevin Zeroli, Warren Bondo, Ismael Bennacer e Yunus Musah.
ATACANTES
O Milan se despede de Niclas Fullkrug, que não terá seu contrato rescindido pelo West Ham. No elenco permanecem Christopher Nkunku, Santiago Giménez e Christian Pulisic, além de Rafael Leão, que está de saída.
O ataque do Rossonero está pronto para receber Andrej Kostic, contratado do Partizan de Belgrado, e também receberá de volta Francesco Camarda após o empréstimo ao Lecce.