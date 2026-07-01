A história sobre o próximo destino de Mattia Liberali assumiu todos os traços de um enredo de suspense e de uma verdadeira novela do mercado de transferências. O meia-atacante, nascido em 2007, protagonista nestes dias com a Seleção Sub-19 no Campeonato Europeu da categoria (já marcou, de pênalti, na estreia na última segunda-feira contra a Sérvia) e recém-saído de uma segunda metade da última temporada de alto nível no Catanzaro, decidirá nas próximas horas qual será a próxima etapa de sua trajetória. O que poderia levá-lo, contra todas as expectativas, exatamente de volta ao lugar onde tudo começou: o Milan.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O COMO SE SENTE PERTO DA META, MAS O MILAN BUSCA A ULTRAPASSAGEM