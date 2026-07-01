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AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport

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Milão, toda a verdade sobre o caso Liberali: a ascensão na Primavera ao lado de Abate, a confiança de Fonseca e a ruptura repentina com o clube. Por que ele pode voltar agora

Milan
Mercado da bola
M. Liberali

A trajetória do meia-atacante nascido em 2007, disputado pelo Como, com a camisa do Rossonero sempre foi repleta de reviravoltas

A história sobre o próximo destino de Mattia Liberali assumiu todos os traços de um enredo de suspense e de uma verdadeira novela do mercado de transferências. O meia-atacante, nascido em 2007, protagonista nestes dias com a Seleção Sub-19 no Campeonato Europeu da categoria (já marcou, de pênalti, na estreia na última segunda-feira contra a Sérvia) e recém-saído de uma segunda metade da última temporada de alto nível no Catanzaro, decidirá nas próximas horas qual será a próxima etapa de sua trajetória. O que poderia levá-lo, contra todas as expectativas, exatamente de volta ao lugar onde tudo começou: o Milan.


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  • A CONFIANÇA DE ABATE E FONSECA

    Foi justamente nas categorias de base do Milan que o talento de Mattia Liberali começou a se destacar, crescendo ao lado de Alessandro Longoni (goleiro que acaba de se transferir a título gratuito para o PSG), Emanuele Sala e Francesco Camarda e conseguindo, sob o comando do técnico Ignazio Abate, conquistar suas primeiras manchetes com a equipe da Primavera, mesmo sendo mais jovem que a idade exigida. Seu desempenho de alto nível também na UEFA Youth League, onde chegou à Final Four por duas temporadas consecutivas, convenceu parte da diretoria do Milan e, sobretudo, o ex-técnico da equipe principal, Paulo Fonseca, de que Liberali tem o que é preciso para dar os primeiros passos no futebol dos grandes e entrar na dinâmica do profissionalismo. De fato, ele o inclui na turnê pelos Estados Unidos no verão de 2024, onde causa ótimas impressões por seu talento e personalidade nos amistosos contra o Manchester City e o Real Madrid.


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  • A DECEPÇÃO COM O MILAN FUTURO

    A ideia do técnico português de acompanhar o crescimento e o progresso do jovem meia-atacante vai de encontro à de Zlatan Ibrahimovic — conselheiro de confiança do presidente do Milan, Gerry Cardinale, e rosto do novo projeto Milan Futuro — de facilitar a ascensão de Liberali por meio de sua primeira experiência profissional de verdade, no campeonato da Série C. Uma nova aventura que começa com o pé direito, com o gol na estreia absoluta da segunda equipe do Milan na primeira rodada da Copa da Itália da Série C contra o Lecco, mas que está destinada a ficar apenas como um lampejo na escuridão. A complicada gestão técnica de um projeto construído com muitos recursos financeiros – estima-se que tenham sido investidos cerca de 20 milhões de euros no total –, mas com pouca experiência e competência, complica desde o início a trajetória do Milan Futuro (que, de fato, será rebaixado ao final da temporada após a derrota na repescagem contra a Spal) e a trajetória pessoal de Liberali. Ele disputará apenas 10 partidas na Série C e começará a entrar em conflito com parte da diretoria do Milan, demitida por Cardinale no último dia 25 de maio.


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  • A RUPTURA E CATANZARO

    O que complicará a situação entre as partes não será apenas a decisão do Milan de, em muito pouco tempo, passar de estrear seu jovem talento na Série A – Fonseca o escalou de surpresa como titular na partida contra o Genoa em 15 de dezembro de 2024, no dia do 125º aniversário da fundação do clube – para rebaixá-lo brutalmente para a Primavera, mas também a delicada negociação para prorrogar um contrato que estaria prestes a expirar ao final daquela temporada. Uma negociação que terminaria sem resultado e com a decisão de Liberali e de sua comitiva de deixar o Milan com pesar, sem custo algum (e com o magro consolo de 50% sobre uma futura revenda), para se transferir para o Catanzaro, da Série B. Apesar das tentativas da antiga diretoria rossonera de colocá-lo no Torino em condições melhores.

    Na Calábria, ele encontrou o ambiente certo para crescer e um técnico muito habilidoso em trabalhar com jovens, como Alberto Aquilani, que o colocou como titular fixo, principalmente a partir de janeiro passado – graças à grave lesão do recém-contratado pelo Milan, Alphadjo Cissé – e com quem chegou a um passo de conquistar uma histórica promoção para a Série A na final do playoff contra o Monza. Isso também graças aos seus 4 gols e 4 assistências em 30 partidas.

  • A REVISÃO DO MILAN

    É curioso que hoje, praticamente um ano após a separação traumática que o levou para bem longe de Milão, o Milan tenha se tornado protagonista de uma nova paixão por um dos melhores talentos de sua base dos últimos anos. O clube rossonero adotou uma nova estrutura administrativa há apenas algumas semanas, e a contratação de um técnico que acredita na possibilidade de envolver os jovens em seu projeto futebolístico — o que ele fez no Sporting de Lisboa, mas também no Manchester United — levou a uma reflexão profunda sobre a possibilidade de conceder a Liberali uma segunda chance. Ainda mais porque seria possível trazê-lo de volta por metade dos 6 milhões de euros da cláusula de rescisão prevista no acordo com o Catanzaro – valor que o Como, time que nas últimas semanas agiu com maior convicção, já havia concordado em pagar.

  • O FATOR DECISIVO

    A entrada em cena, nos últimos dias, de Amorim (que teve a oportunidade de falar ao telefone com o jogador e trocar algumas mensagens) e do próprio Cardinale, que já iniciou conversas com o rapaz e com seu agente e que, nas próximas horas, poderá realizar uma videochamada considerada decisiva para a escolha final do jogador, é apenas o último capítulo de uma história cujo desfecho ainda está por se escrever. Nessa história, o que pesará principalmente serão as perspectivas de jogo e a confiança em um projeto técnico que os clubes interessados saberão apresentar, além de uma certa garantia de tempo de jogo, o que, para um jovem em ascensão, representa quase tudo.