O que complicará a situação entre as partes não será apenas a decisão do Milan de, em muito pouco tempo, passar de estrear seu jovem talento na Série A – Fonseca o escalou de surpresa como titular na partida contra o Genoa em 15 de dezembro de 2024, no dia do 125º aniversário da fundação do clube – para rebaixá-lo brutalmente para a Primavera, mas também a delicada negociação para prorrogar um contrato que estaria prestes a expirar ao final daquela temporada. Uma negociação que terminaria sem resultado e com a decisão de Liberali e de sua comitiva de deixar o Milan com pesar, sem custo algum (e com o magro consolo de 50% sobre uma futura revenda), para se transferir para o Catanzaro, da Série B. Apesar das tentativas da antiga diretoria rossonera de colocá-lo no Torino em condições melhores.

Na Calábria, ele encontrou o ambiente certo para crescer e um técnico muito habilidoso em trabalhar com jovens, como Alberto Aquilani, que o colocou como titular fixo, principalmente a partir de janeiro passado – graças à grave lesão do recém-contratado pelo Milan, Alphadjo Cissé – e com quem chegou a um passo de conquistar uma histórica promoção para a Série A na final do playoff contra o Monza. Isso também graças aos seus 4 gols e 4 assistências em 30 partidas.