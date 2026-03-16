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Milan hello Leao HDCalciomercato
Andrea Longoni

Traduzido por

Milão, título entregue ao Inter: Allegri erra na escalação. Explode o caso Leão: inaceitável, sua trajetória parece ter chegado ao fim

Uma análise do que aconteceu no confronto contra a Lazio e do desempenho dos jogadores do Milan.

O Milan poderia ter reaberto a disputa pelo título, mas, em vez disso, literalmente jogou tudo fora, entregando o campeonato ao Inter. E agora terá que olhar para trás e ficar atento à situação na Liga dos Campeões.

Partida muito mal preparada por Allegri, como mostram os fatos, com uma escalação, aliás, errada. Por que escalar Estupinan quando do outro lado está um dos melhores alas do campeonato, como Isaksen? Crônica de um desastre anunciado. E acrescentemos que, mesmo no clássico, além do gol, o ex-jogador do Brighton também cometeu algumas das suas, como na ocasião do gol perdido por Dimarco. Por que não Bartesaghi?

  • SEM RABIOT...

    Por aquele lado, aliás, sem Rabiot, Jashari não deu uma mãozinha: o suíço, autor de uma atuação muito ruim, continua a causar preocupação. E depois Pavlovic que, evidentemente a pedido de Allegri, subia frequentemente para o ataque, deixando desprotegida aquela zona do campo, onde Estupinan, no um contra um com Isaksen, cai como um pino de boliche.

    Péssima atuação do técnico de Livorno, que no primeiro tempo foi dominado pelo colega Sarri.

    A culpa é dele inicialmente, depois, obviamente, também da equipe, que sem Rabiot perde a garra e se desintegra.

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  • O CASO LEAO É INACEITÁVEL

    Em seguida, vem à tona o caso Leão. Uma vergonha sem meias palavras: inaceitável em todos os sentidos.

    Primeiro ponto: ele estava jogando muito mal e o fato de Pulisic não ter lhe passado uma bola interessante não o justifica de forma alguma.

    Ponto dois: ele desrespeita os companheiros que estão entrando.

    Terceiro: falta de respeito ao técnico, chegando até a expulsá-lo.

    Ponto quatro: isso significa que ele não está concentrado. Sair devagar quando se está perdendo uma partida tão importante significa que, mentalmente, você está em outro lugar.

    Isso é inaceitável. Um comportamento errado pelo qual ele deveria pedir desculpas.

  • E NO FUTURO...

    Olhando para o futuro, com Allegri e o esquema 3-5-2, será preciso avaliar seriamente uma possível transferência no meio do ano: mantê-lo nessas condições não faria sentido. Sua trajetória no Milan parece ter chegado realmente ao fim, independentemente do episódio de ontem.

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