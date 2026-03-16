Milão, título entregue ao Inter: Allegri erra na escalação. Explode o caso Leão: inaceitável, sua trajetória parece ter chegado ao fim

O Milan poderia ter reaberto a disputa pelo título, mas, em vez disso, literalmente jogou tudo fora, entregando o campeonato ao Inter. E agora terá que olhar para trás e ficar atento à situação na Liga dos Campeões.

Partida muito mal preparada por Allegri, como mostram os fatos, com uma escalação, aliás, errada. Por que escalar Estupinan quando do outro lado está um dos melhores alas do campeonato, como Isaksen? Crônica de um desastre anunciado. E acrescentemos que, mesmo no clássico, além do gol, o ex-jogador do Brighton também cometeu algumas das suas, como na ocasião do gol perdido por Dimarco. Por que não Bartesaghi?