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cm grafica pulisic gimenez leao milan 2025 26 16 9Getty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão: time completo no ataque contra o Napoli? Do retorno de Leão à vontade de Giménez, o que se sabe sobre as escolhas de Allegri

Milan
Napoli x Milan
Napoli
Campeonato Italiano
M. Allegri
R. Leao
C. Nkunku
S. Gimenez
N. Fuellkrug
C. Pulisic

Pela primeira vez nesta temporada, o técnico do Milan terá a oportunidade de contar com o ataque completo.

A oportunidade que Massimiliano Allegri esperava parece estar realmente prestes a se concretizar. Enquanto a atenção de todo o país está voltada para a seleção italiana de Gennaro Gattuso — que aguarda a final dos playoffs contra a Bósnia para saber se, finalmente, após 12 anos, os Azzurri conseguirão voltar a disputar uma fase final da Copa do Mundo —, não se pode esquecer que, ao final da pausa, a Série A terá uma das rodadas mais decisivas nesta reta final da temporada: o domingo de Páscoa será dedicado ao grande clássico entre Inter e Roma, enquanto no dia seguinte — na segunda-feira de Páscoa — toda a atenção se voltará para o estádio Diego Armando Maradona para o grande confronto entre Napoli e Milan.

E no time rossonero, a concentração do técnico de Livorno já está no auge, considerando que será uma partida decisiva para a disputa da Liga dos Campeões e que poderá definir de fato quem é realmente o adversário da Inter na longa jornada que leva à conquista do Scudetto.

Allegri, no entanto, poderá contar com uma arma para o superdesafio na Campânia que ainda não pôde utilizar em toda a temporada esportiva.

  • ATAQUE TOTAL?

    Pela primeira vez em toda a temporada, de fato, o Milan poderá contar com todo o seu setor ofensivo ao completo: Leão, Giménez, Pulisic, Nkunku e Fullkrug. Graças à chegada do atacante alemão — cujo futuro parece estar longe de Milão — em janeiro e à longa lesão que manteve o atacante mexicano fora de ação, agora o técnico da equipe milanesa poderá contar, na retomada dos treinos em Milanello marcada para esta quarta-feira, com todos os seus atacantes à disposição, dando assim a Allegri a possibilidade de escolher a quem confiar as duas vagas de titular em seu 3-5-2 (a menos que haja uma mudança tática para o 4-3-3 desde o início) na delicada partida contra o Napoli.

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  • LEAO TRABALHANDO PARA ESTAR PRESENTE

    Mas vamos dar um passo de cada vez e seguir por ordem.

    O primeiro ponto, provavelmente o mais delicado, diz respeito às condições de Rafael Leão. O camisa 10 português, após consulta com um especialista em Portugal, voou novamente para sua terra natal para seguir um programa de recuperação personalizado e específico junto com alguns preparadores físicos, com o objetivo de voltar a 100% o mais rápido possível e estar pronto para a partida contra o Napoli, depois de ter perdido o último jogo em casa, no San Siro, contra o Torino.

    O atacante português, há meses atormentado por uma lesão no adutor direito e por pubalgia, realmente cerrou os dentes para ser útil à causa rossonera, e o período de pausa — no qual foi dispensado da seleção portuguesa, por estar fisicamente impossibilitado de disputar uma partida — coincidiu com a oportunidade de desfrutar de um breve período de descanso para recarregar as energias, superar qualquer tipo de problema físico e dar tudo de si para este final de temporada com o Milan.

    O clube da Via Aldo Rossi está acompanhando seu jogador à distância e o aguarda, conforme previsto, no reinício dos treinos na tarde de quarta-feira — considerando os três dias de descanso concedidos por Allegri — em Milanello. Tudo dependerá da próxima semana, mas se a recuperação correr bem, Leão se candidata a uma vaga na equipe titular no jogo contra o Maradona; caso contrário, sua presença permanecerá incerta até o último momento.

    A abordagem será cautelosa, mas todas as partes esperam se reunir para enviar um sinal claro ao campeonato, ao final da temporada e a um futuro que pretende continuar com as cores rossoneras, retomando as primeiras negociações para renovar o contrato que vence em 30 de junho de 2028.

  • A OPORTUNIDADE PARA GIMENEZ

    Para Allegri, contar com o ataque completo depende também da condição física e do andamento da recuperação de Santiago Gimenez. El Bebote, que voltou a campo por alguns minutos contra o Torino após ter superado definitivamente os problemas no tornozelo que o obrigaram a ser operado e a ficar afastado dos gramados por meses, quer reconquistar o Milan e estar 100% pronto para a Copa do Mundo em casa.

    De todo o ambiente rossonero emanam boas vibrações e o mexicano certamente será convocado para o confronto contra o Napoli. Em relação a ele, o técnico rossonero parece ter ideias bem claras em mente, ideias que se desenvolvem também a partir dos primeiros testes destes dias — entre os quais um jogo-treino contra o Milan Futuro — nos quais o ex-jogador do Feyenoord respondeu presente e mostrou boa forma física.

    Nos próximos dias, em Milanello, ele dará continuidade ao seu plano de trabalho para alcançar a recuperação total e, quem sabe, até mesmo para colocar o próprio técnico em uma situação difícil nas escolhas que terá de fazer para a partida contra os jogadores de Antonio Conte.

  • PULISIC É O ÚNICO SEM DÚVIDAS

    Mas, embora duas possíveis dúvidas sejam esclarecidas na próxima semana, na cabeça de Allegri há uma certeza bem clara em relação ao jogo contra o Napoli: Christian Pulisic. O atacante americano — que deve disputar o amistoso noturno contra a Bélgica, onde atuam seus companheiros Saelemaekers e De Winter — é, muito provavelmente, o único a ter a certeza de ser titular, desde o primeiro minuto, na partida no Estádio Maradona.

    Mas também para o próprio ex-jogador do Chelsea e do Borussia Dortmund, a próxima partida é uma oportunidade importante e que não deve ser subestimada: no San Siro, contra o Torino, ele voltou a dar uma assistência nesta temporada pelo Milan, mas a seca de gols já dura desde o início de 2026, com o último gol marcado em casa na vitória por 3 a 0 sobre o Verona, em 28 de dezembro.

    Pulisic quer voltar a marcar e acabar com esse período sombrio, marcado pela ausência de gols, e a chance oferecida por um grande clássico como o contra o Napoli é boa demais para não ser aproveitada.

  • NKUNKU BUSCA VOLTAR AO TIME TITULAR, FULLKRUG FICA DE LADO NA ESCOLHA

    Por fim, atualmente mais atrás na hierarquia, estão Cristopher Nkunku e Niclas Fullkrug.

    Os dois, no momento, começarão no banco, mas podem aproveitar a eventual ausência de Leão para disputar uma vaga de titular ao lado de Pulisic. Os dois atacantes precisam dar um sinal importante neste final de temporada, antes de se aproximarem de uma janela de transferências que poderá ver — quase certamente — o alemão não ter sua opção de compra exercida e o francês na lista de possíveis saídas.

    O plano de Allegri é mantê-los como possíveis cartas a serem jogadas durante a partida para mudar o sistema ou a filosofia tática, mas muito dependerá de suas condições físicas após esta pausa para os jogos das seleções e do estado em que Leão se apresentará no Centro Esportivo de Carnago.

  • AS OPÇÕES DISPONÍVEIS

    Em resumo, quais serão as escolhas de Allegri para o jogo contra o Napoli?

    As opções possíveis são basicamente duas: se Leão estiver em condições, ele começará a partida ao lado de Pulisic, repetindo o esquema tático utilizado no Olimpico contra a Lazio, na tentativa de enviar um sinal importante; caso, por outro lado, as condições do português não permitam que ele seja titular no ataque, o parceiro do americano será um entre Gimenez, Nkunku e Fullkrug, com os dois últimos possivelmente tendo preferência sobre o mexicano, que talvez ainda não tenha condições de jogar os 90 minutos completos.

Campeonato Italiano
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