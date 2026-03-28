Milão: time completo no ataque contra o Napoli? Do retorno de Leão à vontade de Giménez, o que se sabe sobre as escolhas de Allegri

Mas vamos dar um passo de cada vez e seguir por ordem.

O primeiro ponto, provavelmente o mais delicado, diz respeito às condições de Rafael Leão. O camisa 10 português, após consulta com um especialista em Portugal, voou novamente para sua terra natal para seguir um programa de recuperação personalizado e específico junto com alguns preparadores físicos, com o objetivo de voltar a 100% o mais rápido possível e estar pronto para a partida contra o Napoli, depois de ter perdido o último jogo em casa, no San Siro, contra o Torino.

O atacante português, há meses atormentado por uma lesão no adutor direito e por pubalgia, realmente cerrou os dentes para ser útil à causa rossonera, e o período de pausa — no qual foi dispensado da seleção portuguesa, por estar fisicamente impossibilitado de disputar uma partida — coincidiu com a oportunidade de desfrutar de um breve período de descanso para recarregar as energias, superar qualquer tipo de problema físico e dar tudo de si para este final de temporada com o Milan.

O clube da Via Aldo Rossi está acompanhando seu jogador à distância e o aguarda, conforme previsto, no reinício dos treinos na tarde de quarta-feira — considerando os três dias de descanso concedidos por Allegri — em Milanello. Tudo dependerá da próxima semana, mas se a recuperação correr bem, Leão se candidata a uma vaga na equipe titular no jogo contra o Maradona; caso contrário, sua presença permanecerá incerta até o último momento.

A abordagem será cautelosa, mas todas as partes esperam se reunir para enviar um sinal claro ao campeonato, ao final da temporada e a um futuro que pretende continuar com as cores rossoneras, retomando as primeiras negociações para renovar o contrato que vence em 30 de junho de 2028.