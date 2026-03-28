Milão: time completo no ataque contra o Napoli? Do retorno de Leão à vontade de Giménez, o que se sabe sobre as escolhas de Allegri

A oportunidade que Massimiliano Allegri esperava parece estar realmente prestes a se concretizar. Enquanto a atenção de todo o país está voltada para a seleção italiana de Gennaro Gattuso — que aguarda a final dos playoffs contra a Bósnia para saber se, finalmente, após 12 anos, os Azzurri conseguirão voltar a disputar uma fase final da Copa do Mundo —, não se pode esquecer que, ao final da pausa, a Série A terá uma das rodadas mais decisivas nesta reta final da temporada: o domingo de Páscoa será dedicado ao grande clássico entre Inter e Roma, enquanto no dia seguinte — na segunda-feira de Páscoa — toda a atenção se voltará para o estádio Diego Armando Maradona para o grande confronto entre Napoli e Milan.
E no time rossonero, a concentração do técnico de Livorno já está no auge, considerando que será uma partida decisiva para a disputa da Liga dos Campeões e que poderá definir de fato quem é realmente o adversário da Inter na longa jornada que leva à conquista do Scudetto.
Allegri, no entanto, poderá contar com uma arma para o superdesafio na Campânia que ainda não pôde utilizar em toda a temporada esportiva.