São horas de grande expectativa no Milan antes de se saber o desfecho da situação em torno do futuro de Mattia Liberali. Segundo o site milannews.it, nas últimas horas ocorreu uma reunião por videochamada com a presença do presidente do Milan, Gerry Cardinale, do meia-atacante, que pertence ao Catanzaro, e de seu agente, Alessandro Lucci, para fazer um balanço da situação. Uma oportunidade para confirmar a pressão exercida nos últimos dias, principalmente pelo novo técnico do Milan, Ruben Amorim, para trazer de volta a Milanello o jogador nascido em 2007.
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Milão: terminou a reunião entre Cardinale e os Liberais; nas próximas horas, também haverá contato com o Como. O que pode acontecer?
CARDINALE ENTRA EM CAMPO
Cardinale decidiu lidar com a questão pessoalmente, podendo contar também com a vantagem financeira nas negociações em relação aos outros interessados, com destaque para o Como. Se todos os outros clubes interessados em Liberali puderem contratá-lo do Catanzaro pagando os 6 milhões de euros previstos na cláusula de rescisão, o Milan teria direito a 50% desse valor. O clube rossonero, que, portanto, poderia fechar a negociação por apenas 3 milhões de euros, está em contato nestes dias com a diretoria do time calabrês também para negociar dois jovens do Milan Futuro: Mattia Cappelletti, nascido em 2007, e Jacopo Sardo, nascido em 2006.
AGORA É A VEZ DE COMO
De acordo com o site milannews.it, a reunião agendada para hoje ocorreu pela manhã e já foi concluída. Nas próximas horas, Mattia Liberali e sua comitiva terão um novo contato com o Como, que nas últimas semanas havia conquistado uma vantagem evidente sobre o Sassuolo (outro time interessado nele e comandado por Alberto Aquilani, que valorizou o jogador em Catanzaro) e já havia chegado a um acordo preliminar. O clube lombardo, ao saber do retorno do Milan à disputa, já teria deixado claro que não pretende participar de eventuais leilões e espera uma resposta positiva de Liberali em breve.