Milão: terminou a reunião entre Cardinale e os Liberais; nas próximas horas, também haverá contato com o Como. O que pode acontecer?

De acordo com o site milannews.it, a reunião agendada para hoje ocorreu pela manhã e já foi concluída. Nas próximas horas, Mattia Liberali e sua comitiva terão um novo contato com o Como, que nas últimas semanas havia conquistado uma vantagem evidente sobre o Sassuolo (outro time interessado nele e comandado por Alberto Aquilani, que valorizou o jogador em Catanzaro) e já havia chegado a um acordo preliminar. O clube lombardo, ao saber do retorno do Milan à disputa, já teria deixado claro que não pretende participar de eventuais leilões e espera uma resposta positiva de Liberali em breve.