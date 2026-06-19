Filippo Scotti decidiu recusar a proposta de renovação apresentada pelo Milan e deixará o clube como jogador livre a partir de 1º de julho. Uma decisão difícil e dolorosa para um dos maiores talentos da base do Rossonero: o jogador, nascido em 2006, marcou 10 gols e deu 3 assistências decisivas no último campeonato da Primavera.
Getty Images Sport
Traduzido por
Milão, Scotti não renova contrato e se despede: na última temporada, ele marcou 10 gols pela Primavera
NADA DE MILAN NO FUTURO
Filippo Scotti e seu agente, Enzo Raiola, decidiram recusar a proposta de renovação do Milan, que previa sua inclusão no elenco do Milan Futuro na próxima temporada. Além dos prazos excessivamente lentos e prolongados, a categoria também pesou na decisão: o jogador, nascido em 2006, não quer jogar na Série D.
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Scotti pretende jogar entre os profissionais na próxima temporada. A hipótese mais concreta é a de uma transferência para o Cesena, da Série B, e um empréstimo para a Série C, a fim de ganhar experiência e se adaptar melhor ao time. O que é certo é que ele vai deixar o Milan...