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SS Lazio U20 v AC Milan U20 - Primavera 1Getty Images Sport

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Milão, Scotti não renova contrato e se despede: na última temporada, ele marcou 10 gols pela Primavera

Milan
Mercado da bola

Milão, mais uma saída sem custo na base: o talentoso ponta ofensivo Scotti se despede

Filippo Scotti decidiu recusar a proposta de renovação apresentada pelo Milan e deixará o clube como jogador livre a partir de 1º de julho. Uma decisão difícil e dolorosa para um dos maiores talentos da base do Rossonero: o jogador, nascido em 2006, marcou 10 gols e deu 3 assistências decisivas no último campeonato da Primavera.

  • NADA DE MILAN NO FUTURO

    Filippo Scotti e seu agente, Enzo Raiola, decidiram recusar a proposta de renovação do Milan, que previa sua inclusão no elenco do Milan Futuro na próxima temporada. Além dos prazos excessivamente lentos e prolongados, a categoria também pesou na decisão: o jogador, nascido em 2006, não quer jogar na Série D.

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  • OPORTUNIDADES DE MERCADO

    Scotti pretende jogar entre os profissionais na próxima temporada. A hipótese mais concreta é a de uma transferência para o Cesena, da Série B, e um empréstimo para a Série C, a fim de ganhar experiência e se adaptar melhor ao time. O que é certo é que ele vai deixar o Milan...