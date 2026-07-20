Apesar de ter contrato até junho de 2029 e representar um investimento de 23 milhões de euros, Samuele Ricci não é considerado intransferível. Os agentes do meio-campista toscano já entraram em ação para avaliar o que o mercado pode oferecer. Nos últimos dias, houve contatos tanto com a Juventus quanto com a Atalanta, e a equipe de Ricci propôs a possibilidade de contratar o jogador nascido em 2001.





Carnevali e Massara estão trabalhando para formar uma Juventus mais italiana do que no passado, e Ricci vem agradando há meses, a ponto de, já na última janela de transferências de inverno, ter havido rumores de uma troca com Gatti. Na Atalanta, por outro lado, Ricci teria em Sarri um grande defensor: o técnico já havia solicitado sua contratação em várias ocasiões, inclusive quando comandava a Lazio.