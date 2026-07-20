A primeira temporada de Samuele Ricci no Milan, no geral, foi positiva, com 31 partidas, 1 gol e 4 assistências. O ex-capitão do Torino jogou bastante, apesar de ter à sua frente na hierarquia dois craques como Adrien Rabiot e Luka Modric. O problema com a nova gestão é principalmente técnico: as características de Ricci não seriam ideais para o estilo de jogo de Amorin, que, em seu meio-campo com dois volantes, gostaria de jogadores que atuassem de maneira diferente do jogador da seleção italiana.
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Milão: Ricci não se encaixa no estilo de jogo de Amorim e acaba sendo colocado à venda: oferecido à Juventus, Sarri o quer na Atalanta. As opções
DOIS CLUBES ITALIANOS FORAM PROPOSTOS
Apesar de ter contrato até junho de 2029 e representar um investimento de 23 milhões de euros, Samuele Ricci não é considerado intransferível. Os agentes do meio-campista toscano já entraram em ação para avaliar o que o mercado pode oferecer. Nos últimos dias, houve contatos tanto com a Juventus quanto com a Atalanta, e a equipe de Ricci propôs a possibilidade de contratar o jogador nascido em 2001.
Carnevali e Massara estão trabalhando para tornar a Juventus mais italiana do que no passado, e Ricci vem chamando a atenção há meses, a ponto de, já na última janela de transferências de inverno, ter havido rumores de uma troca com Gatti. Na Atalanta, por outro lado, Ricci teria em Sarri um grande defensor: o técnico já havia solicitado sua contratação em várias ocasiões, inclusive quando comandava a Lazio.
VINTE MILHÕES DE EUROS
Ricci está trabalhando com seriedade e ambição nesta primeira fase da pré-temporada, com o objetivo claro de convencer Amorim. O técnico português gostaria de evitar um excesso de jogadores no meio-campo, pois atualmente haveria 7 jogadores para 2 vagas. São muitos, mesmo que na próxima temporada o Milan volte a ser protagonista na Liga Europa. Ricci está de saída, mas não por um preço de liquidação; serão necessários pelo menos 20 milhões de euros como oferta para iniciar as negociações com o Milan. Doze meses após sua chegada, Ricci pode se despedir do Milan.
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