Milão: Ricci não é intocável para Amorim e pode ser colocado à venda. As últimas notícias sobre o futuro de Fofana e Loftus-Cheek; a possibilidade de contratação de Hojbjerg pode ganhar força

Por outro lado, novidades importantes estão por vir em relação a Samuele Ricci, outro dos jogadores que participaram do último campeonato e um dos poucos titulares em potencial com quem Amorim pôde trabalhar nesta primeira parte da pré-temporada. Segundo informações de Matteo Moretto, o ex-jogador do Torino não estaria nos planos do Milan para a temporada que se aproxima e não seria considerado uma opção prioritária pelo técnico português. Uma primeira avaliação que abre espaço para cenários importantes e em evolução do ponto de vista do mercado. Apesar de ter contrato até junho de 2029 e ter representado um investimento de 23 milhões de euros, Samuele Ricci não é considerado inalienável. Há um interesse da Atalanta, comandada por Maurizio Sarri, pelo jogador; o clube, entretanto, contratou Gianluca Gaetano do Cagliari e, muito recentemente, renovou por mais cinco temporadas o contrato com Ederson, que parecia destinado a deixar Bergamo para se transferir para o Manchester United antes que os ingleses mudassem de ideia.





MODRIC JÁ DISSE SIM: O QUE SE SABE