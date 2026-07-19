A primeira semana de trabalho do novo Milan de Rubén Amorim chegou ao fim, e já surgem os primeiros indícios sobre quais poderiam ser as decisões do técnico português em relação ao destino de alguns jogadores com quem trabalhou nestes últimos dias em Milanello. A próxima semana será a que levará ao primeiro grande teste amistoso, no sábado, 25 de julho, contra o Celtic de Glasgow, e até lá espera-se que haja movimentações, tanto de contratações quanto de saídas, no mercado de transferências. Além da situação de Pervis Estupinan, que está sendo finalizada com o Aston Villa, é o meio-campo que mais chama a atenção.
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Milão: Ricci não é intocável para Amorim e pode ser colocado à venda. As últimas notícias sobre o futuro de Fofana e Loftus-Cheek; a possibilidade de contratação de Hojbjerg pode ganhar força
AS CERTEZAS
O Milan 2026/2027 recomeçará com duas certezas da temporada passada, motivados pelo desejo de apagar a decepção da não classificação para a Liga dos Campeões e de deixar para trás também as respectivas amarguras vividas nas últimas Copas do Mundo com a Croácia e a França. Luka Modric e Adrien Rabiot, de maneiras diferentes, aceitaram se comprometer novamente com o projeto rossonero: o craque croata, que já conversou em mais de uma ocasião com Amorim, está prestes a assinar a renovação do contrato anual apresentada pelo Milan, enquanto o jogador francês confirmou verbalmente, ao final da disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, que está pronto para voltar a se colocar à disposição do time rossonero. Para ambos, o retorno ao time está previsto para o final de agosto.
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RICCI NÃO CONVENCEU AMORIM
Por outro lado, novidades importantes estão por vir em relação a Samuele Ricci, outro dos jogadores que participaram do último campeonato e um dos poucos titulares em potencial com quem Amorim pôde trabalhar nesta primeira parte da pré-temporada. Segundo informações de Matteo Moretto, o ex-jogador do Torino não estaria nos planos do Milan para a temporada que se aproxima e não seria considerado uma opção prioritária pelo técnico português. Uma primeira avaliação que abre espaço para cenários importantes e em evolução do ponto de vista do mercado. Apesar de ter contrato até junho de 2029 e ter representado um investimento de 23 milhões de euros, Samuele Ricci não é considerado inalienável. Há um interesse da Atalanta, comandada por Maurizio Sarri, pelo jogador; o clube, entretanto, contratou Gianluca Gaetano do Cagliari e, muito recentemente, renovou por mais cinco temporadas o contrato com Ederson, que parecia destinado a deixar Bergamo para se transferir para o Manchester United antes que os ingleses mudassem de ideia.
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM JASHARI
Outro jogador do meio-campo do Milan que está sendo bem recebido pelo clube nerazzurro – agrada tanto ao novo técnico quanto ao diretor esportivo Cristiano Giuntoli, que teria querido levá-lo para a Juventus durante sua aventura pouco bem-sucedida com a camisa bianconera – é Ardon Jashari. Segunda contratação mais cara do verão de 2025, adquirida por 37 milhões de euros mais bônus do Bruges, o jogador da seleção suíça vem de uma temporada realmente complicada, entre a grave lesão na fíbula sofrida em agosto, a pouca consideração que Allegri demonstrou por ele e uma participação secundária na Copa do Mundo. A sensação é de que seria realmente necessária uma proposta muito importante para convencer o Milan a cedê-lo tão rapidamente; além disso, nas conversas com a diretoria da via Aldo Rossi e com Gerry Cardinale, Amorim teria manifestado seu apreço pelo jogador nascido em 2002.
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FOFANA E LOFTUS-CHEEK
Isso, porém, não se aplica a Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana.Com a mudança de um esquema de jogo que prevê uma linha de três para um meio-campo com dois jogadores, devido às suas características, nenhum dos dois se encaixaria nas exigências do técnico que assumiu o cargo de Allegri.No caso do jogador inglês, que também tem um salário elevado (4 milhões de euros líquidos) até junho de 2027, há alguns sinais de interesse da Inglaterra e da Turquia, enquanto o francês, ex-jogador do Mônaco, tem demanda na Ligue 1 e também na Turquia. O Milan precisa se desfazer deles também para gerar espaço na folha salarial para a contratação de outro jogador com qualidades diferentes e mais funcionais. Isso poderia se aplicar a Yunus Musah, que voltou do empréstimo à Atalanta e que Amorim se reserva o direito de avaliar neste período de pré-temporada antes de tomar uma decisão definitiva.
OPORTUNIDADE: HOJBJERG
No que diz respeito às contratações, o Milan está, portanto, em uma posição de espera, mas não descarta de forma alguma a possibilidade de tentar disponibilizar ao ex-técnico do Manchester United mais um meio-campista — um jogador de jogo posicional cujas características completem o elenco da linha de quatro que será formada nesta nova temporada. O último nome a ser sugerido para o elenco rossonero é o de Pierre-Emile Hojbjerg, nascido em 1995, que pertence ao Olympique de Marselha e está pensando em deixar o campeonato francês após duas temporadas decididamente positivas do ponto de vista do desempenho individual. Ele tem contrato até 2028, mas o OM precisa levantar recursos para resolver seus problemas financeiros, e o Milan, caso consiga rapidamente liberar algumas vagas no meio-campo, está pronto para agir.
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