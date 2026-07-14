Abalado pelo caso Liberali, o Milan tenta garantir para o futuro dois dos melhores talentos formados em sua base. Francesco Camarda e Christian Comotto, que voltaram de suas respectivas passagens por empréstimo no Lecce e no Spezia, foram convocados pelo novo técnico do Rossonero, Rubén Amorim, para participar da primeira parte da pré-temporada e serem avaliados antes de se definir seu futuro.
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Milão, reunião na sede com os agentes de Camarda e Comotto: a renovação se aproxima; o que se sabe sobre o futuro deles no Rossonero
OBJETIVO: RENOVAÇÃO
Nesse sentido, na tarde de hoje, os agentes Beppe Riso e Marianna Mecacci foram à sede da Casa Milan para se reunir, pela segunda vez em poucas semanas, com a diretoria do Rossonero. O clube pretende discutir a prorrogação do contrato até junho de 2031 do atacante e do meio-campista nascidos em 2008. O contrato assinado com Camarda quando ele completou 18 anos vence em 2027, enquanto o de Comotto expira em 2028.
QUE FUTURO
Abordado do lado de fora da Casa Milan ao final da reunião, Beppe Riso comentou com uma breve observação: “Camarda e Comotto? As renovações ainda não estão fechadas, acabamos de nos sentar para conversar. Para os dois, o futuro é com a camisa rossonera”. Uma confirmação de que, independentemente da decisão que Rubén Amorim e a comissão técnica venham a tomar, o Milan pretende manter o controle sobre os dois jogadores. Para Camarda, a hipótese mais concreta no momento é um empréstimo à Sampdoria, onde ele teria como técnico Bernardo Corradi, ex-integrante da comissão técnica de Allegri no Milan e técnico das seleções juvenis italianas. Comotto, que acaba de disputar um campeonato da Série B pelo Spezia, recebeu, por sua vez, algumas propostas de times da Série A e da Série B. O clube rossonero, no entanto, quer se dar todo o tempo necessário para avaliar a melhor solução e, acima de tudo, não está descartado que Amorim peça para testar os dois jovens pelo menos nos primeiros amistosos, a fim de entender se há margem para integrar pelo menos um deles ao elenco da equipe principal.
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