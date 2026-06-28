Milão, reunião entre Cardinale e Amorim em Lisboa: mais três contratações após Gonçalo Ramos. O que se sabe sobre Antonio Silva, Hjulmand e Casadò

Gonçalo Ramos será apenas a primeira contratação de um verão em que o Milan precisa reconstruir o elenco após a decepção de não ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões. No clube rossonero, o futuro está sendo planejado, tendo como figura central o novo técnico Ruben Amorim, que chegará à Itália no próximo dia 6 de julho.

Como prova da importância do técnico português no projeto, no sábado, 27 de junho, ocorreu uma reunião em Lisboa entre Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (diretor de transferências) e Bobby Gardiner (diretor de Football Intelligence). Foram esses quatro que decidiram apostar em Ramso e foram eles também que fizeram um balanço, em uma reunião que durou quatro horas, conforme relata o jornal *La Gazzetta dello Sport*, sobre os próximos passos a serem dados no mercado de transferências do Rossonero.

Há alvos em potencial, como Hjulmand, Antonio Silva e Casadò, mas também as vendas a serem concretizadas e os grandes nomes, como Maignan e Rabiot, a serem confirmados para aspirar às posições de ponta na Série A.