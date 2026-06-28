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cm milan amorim larga

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Milão, reunião entre Cardinale e Amorim em Lisboa: mais três contratações após Gonçalo Ramos. O que se sabe sobre Antonio Silva, Hjulmand e Casadò

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Reunião em Lisboa entre Amorim, Cardinale, Almstadt e Gardiner: faltam ainda 2 ou 3 contratações para os rossoneri, que também precisam pensar nas vendas.

Gonçalo Ramos será apenas a primeira contratação de um verão em que o Milan precisa reconstruir o elenco após a decepção de não ter se classificado para a próxima Liga dos Campeões. No clube rossonero, o futuro está sendo planejado, tendo como figura central o novo técnico Ruben Amorim, que chegará à Itália no próximo dia 6 de julho.

Como prova da importância do técnico português no projeto, no sábado, 27 de junho, ocorreu uma reunião em Lisboa entre Gerry Cardinale, Amorim, Hendrik Almstadt (diretor de transferências) e Bobby Gardiner (diretor de Football Intelligence). Foram esses quatro que decidiram apostar em Ramso e foram eles também que fizeram um balanço, em uma reunião que durou quatro horas, conforme relata o jornal *La Gazzetta dello Sport*, sobre os próximos passos a serem dados no mercado de transferências do Rossonero.

Há alvos em potencial, como Hjulmand, Antonio Silva e Casadò, mas também as vendas a serem concretizadas e os grandes nomes, como Maignan e Rabiot, a serem confirmados para aspirar às posições de ponta na Série A.

  • O PAPEL DA AMORIM

    O grupo de trabalho do Rossonero continuou as discussões e avaliações sobre o elenco. Amorim, que se reunirá com a equipe em meados de julho, por ocasião do início da pré-temporada, quer ver os jogadores com seus próprios olhos antes de prosseguir com novas contratações, embora as prioridades do Milan devam ser, de qualquer forma, um zagueiro central e um meio-campista, com Fofana e Loftus-Cheek prestes a deixar o clube.

    Enquanto isso, na expectativa de vê-los em campo, o técnico está analisando os dados e números do ano passado para começar a ter uma ideia dos jogadores que terá à disposição no próximo dia 13 de julho, data de início da pré-temporada.

    A figura de Amorim é fundamental. A escolha de Lisboa como local da reunião, da qual também participou Cardinale — que, conforme havia anunciado, acompanhará pessoalmente todos os desdobramentos futuros —, é um elemento importante.

    O técnico estará envolvido em todas as decisões: tanto ele quanto Cardinale, conforme se pode ler, estão convencidos de que bastam apenas alguns reforços para que este Milan seja competitivo.

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  • ATUALIZAÇÃO SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS

    O futuro do Milan também dependerá da permanência de alguns grandes nomes. A intenção dos rossoneri seria manter os jogadores-chave, considerados peças fundamentais para Amorim. O técnico já convocou Maignan e Rabiot para apresentar o projeto a eles e convencê-los a ficar, apesar dos rumores, respectivamente, sobre o Chelsea e um possível interesse do Napoli, onde está Massimiliano Allegri. Loftus-Cheek e Fofana devem deixar o clube, enquanto Pulisic deve permanecer em Milanello.

  • A LISTA DE COMPRAS

    Não é fácil entender quais nomes o Milan está de olho, já que, como ficou demonstrado no caso de Gonçalo Ramos, o clube age com a máxima discrição. Há rumores, no entanto, sobre as intenções dos rossoneri, que na defesa apostam em Antonio Silva, zagueiro que o Benfica avalia em cerca de 20 milhões.

    Para o meio-campo, destaca-se o nome de Morten Hjulmand, jogador de 27 anos do Sporting, pelo qual, no entanto, há a concorrência do Atlético de Madrid. Além disso, na defesa, também chama a atenção o nome de Marc Casadò, meio-campista nascido em 2003 que joga pelo Barcelona. Segundo o Corriere dello Sport, os rossoneri também estariam interessados em Alajbegovic, um jovem talento de 18 anos que agrada muito a Ibrahimovic.