Milão, reunião entre Allegri, Furlani e Tare: já se trabalha na próxima temporada, com orçamento e objetivos definidos

Conforme noticiado pela Sky Sport, houve esta semana uma primeira reunião entre Furlani, Tare e Allegri. O encontro ocorreu na Casa Milan e nele se discutiu o orçamento que será disponibilizado para a próxima janela de transferências e, consequentemente, como será montada a equipe que será entregue ao técnico e que terá de enfrentar muito mais compromissos do que nesta temporada.





Os planos compartilhados pela comissão técnica e pela diretoria visam criar uma mistura de jogadores jovens e em ascensão, combinados com outros jogadores internacionais, já mais experientes e prontos para o triplo compromisso. Segundo a Sky Sport, portanto, as intenções das duas partes estão alinhadas no que serão, assim, as diretrizes a serem seguidas durante o verão.