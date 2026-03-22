Dias importantes no Milan. A equipe de Allegri não deixou escapar a vitória na partida contra o Torino, vencido por 3 a 2, um resultado fundamental para consolidar o segundo lugar e a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Fora de campo, porém, a diretoria está igualmente empenhada no planejamento do futuro do Milan.
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Milão, reunião entre Allegri, Furlani e Tare: já se trabalha na próxima temporada, com orçamento e objetivos definidos
Conforme noticiado pela Sky Sport, houve esta semana uma primeira reunião entre Furlani, Tare e Allegri. O encontro ocorreu na Casa Milan e nele se discutiu o orçamento que será disponibilizado para a próxima janela de transferências e, consequentemente, como será montada a equipe que será entregue ao técnico e que terá de enfrentar muito mais compromissos do que nesta temporada.
Os planos compartilhados pela comissão técnica e pela diretoria visam criar uma mistura de jogadores jovens e em ascensão, combinados com outros jogadores internacionais, já mais experientes e prontos para o triplo compromisso. Segundo a Sky Sport, portanto, as intenções das duas partes estão alinhadas no que serão, assim, as diretrizes a serem seguidas durante o verão.
O Milan, portanto, retoma o caminho com os três pontos conquistados no campeonato e após uma reunião de cúpula da qual participaram o diretor executivo Furlani e o diretor esportivo Tare, demonstrando a união de objetivos da diretoria, que se organizou para um encontro com o objetivo de estabelecer as bases para as próximas temporadas.
Como já havia vazado nas últimas semanas, Allegri teria solicitado pelo menos quatro reforços, todos nomes de destaque. Para o técnico toscano, haveria quatro ou cinco posições a serem reforçadas: serão necessários pelo menos um zagueiro central, de preferência canhoto, um lateral, um meio-campista com grande capacidade goleadora, um meia-armador alternativo a Modric e um artilheiro prolífico.