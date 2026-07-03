Milão, reforços para a defesa: não só Gila, novos contatos para Gonçalo Inácio. O que se sabe sobre o futuro de Tomori e Pavlovic

Mario Gila voltou repentinamente a ser destaque na mídia no que diz respeito à busca por um novo zagueiro pelo Milan. Depois de preencher a vaga de centroavante com a contratação sensacional de Gonçalo Ramos, a segunda prioridade do novo técnico rossonero, Rubén Amorim, no mercado passou a ser a contratação de um zagueiro central capaz de comandar a defesa, bom no marcamento, mas também na construção de jogadas. O jogador da Lazio já agrada há algum tempo; ele também estava na mira do ex-diretor esportivo Igli Tare e do ex-técnico Massimiliano Allegri, mas não é o único perfil avaliado pela atual diretoria. E não é certo que sua chegada ao Milan exclua a contratação de outro jogador para essa posição.





ACELERAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE GILA, POIS O MILAN PODE ARREBATÁ-LO DO NÁPOLES