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Milão, reforços para a defesa: não só Gila, novos contatos para Gonçalo Inácio. O que se sabe sobre o futuro de Tomori e Pavlovic

Milan
Mercado da bola
G. Inacio
F. Tomori
S. Pavlovic
M. Gila

O clube rossonero está trabalhando em várias frentes; o número de reforços dependerá das vendas

Mario Gila voltou repentinamente a ser destaque na mídia no que diz respeito à busca por um novo zagueiro pelo Milan. Depois de preencher a vaga de centroavante com a contratação sensacional de Gonçalo Ramos, a segunda prioridade do novo técnico rossonero, Rubén Amorim, no mercado passou a ser a contratação de um zagueiro central capaz de comandar a defesa, bom no marcamento, mas também na construção de jogadas. O jogador da Lazio já agrada há algum tempo; ele também estava na mira do ex-diretor esportivo Igli Tare e do ex-técnico Massimiliano Allegri, mas não é o único perfil avaliado pela atual diretoria. E não é certo que sua chegada ao Milan exclua a contratação de outro jogador para essa posição.


ACELERAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE GILA, POIS O MILAN PODE ARREBATÁ-LO DO NÁPOLES

  • TOMORI NÃO JOGA MAIS NO CENTRO

    Muito dependerá das eventuais saídas e das oportunidades que surgirem para os jogadores considerados não indispensáveis ou, de qualquer forma, menos adaptáveis aos conceitos de jogo propostos por Amorim. Nesse sentido, nos últimos dias voltaram a circular rumores de que Fikayo Tomori não seria mais tão essencial nos planos do Milan para a próxima temporada. O zagueiro inglês, que se destaca principalmente pela capacidade de antecipar jogadas e pelas recuperações rápidas, mas que nas últimas temporadas também demonstrou certa tendência a perder o marcador e a não ser sempre preciso nas leituras de jogo, tem um contrato que vence em 2027, e as negociações para uma eventual renovação estão paralisadas há algum tempo. Extraoficialmente, o clube rossonero está buscando soluções na Premier League, onde, há cerca de um ano, o Newcastle havia feito uma tentativa de contratação do jogador nascido em 1997.

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  • O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM PAVLOVIC

    Outro nome a ser observado, também porque vem de uma temporada decididamente mais positiva do que a de Tomori e que pode atrair um número maior de interessados, é o de Strahinja Pavlovic. O zagueiro sérvio, autor de 5 gols em 34 partidas da última Serie A, é um dos jogadores que mais se beneficiou do excelente trabalho na fase defensiva que Massimiliano Allegri procurou implementar na última temporada. Isso elevou o nível de desempenho do ex-jogador do Salzburgo, que rapidamente chamou a atenção de alguns times do campeonato inglês. Seu contrato vence em 2028, e seu salário, um pouco abaixo de 2 milhões de euros, torna-o ainda mais atraente para os clubes que o buscam; mas o Milan, que confia em mantê-lo e talvez discutir em breve sua renovação, só aceitaria sua saída por uma quantia muito significativa. Contratado no verão de 2025 por 20 milhões de euros, hoje ele vale entre 50 e 60 milhões de euros.

  • GONÇALO INÁCIO CONTINUA NA DISPUTA

    É por esse motivo que o clube rossonero continua muito atento às outras oportunidades que o mercado oferece, independentemente do caso Gila. Conforme relatam Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Gonçalo Inácio, jogador do Sporting de Lisboa nascido em 2001, continua sendo um perfil extremamente bem-visto tanto pela diretoria quanto por Rubén Amorim. Favorito do novo técnico rossonero e peça-chave da seleção portuguesa, o zagueiro canhoto parece se sentir mais à vontade atuando como lateral-esquerdo no esquema de defesa com três zagueiros que Amorim pretende implementar no Milan, em vez de como zagueiro central puro. Como prova do interesse concreto do clube da via Aldo Rossi, nos últimos dias também houve novos contatos para avaliar as margens de negociação em relação a uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Sporting também estaria aberto à ideia de entrar em negociações, mas sem baixar demais o preço.

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