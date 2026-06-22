O Milan muda de rosto, com uma revolução inesperada. Após semanas em busca de um novo diretor esportivo e de um novo diretor de futebol, Gerry Cardinale decidiu seguir um novo caminho. O número um da RedBird não ficará mais nas sombras: em comparação com o passado, ele terá um papel mais operacional. Ao seu redor, em uma nova estrutura integrada na qual os proprietários, a diretoria e o técnico compartilham a mesma visão, estarão Massimo Calvelli como diretor executivo, Bobby Gardiner e Donato Lomonte como responsáveis esportivos e, acima de tudo, Hendrik Almstadt, que se encarregará das contratações e transferências.
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Milão, quem é Hendrik Almstadt: gênio dos dados, formado em economia e novo diretor de Player Trading. Ele desempenha um papel estratégico na construção do clube
O HOMEM DAS NEGOCIAÇÕES
O alemão, nascido em 1973, é considerado uma figura-chave do novo Milan, do qual será o diretor de negociações de jogadores. Na prática, será o responsável pelas negociações. Conforme informa o Fanpage, Almstadt estudou na prestigiada London School of Economics e, posteriormente, concluiu um MBA em Harvard. Sua reputação se consolidou graças ao uso de dados e análises avançadas aplicadas ao futebol profissional. Entre 2010 e 2015, trabalhou no Arsenal, ocupando-se de olheiros, desenvolvimento esportivo e gestão estratégica. Em 2015, foi nomeado o primeiro diretor esportivo da história do Aston Villa, contribuindo para a reorganização da área técnica e do sistema de recrutamento de jogadores.
DADOS NO CENTRO DO MERCADO
Escolhido em 2019 por Ivan Gazidis, diretor executivo do Rossonero na época da Elliott, é considerado uma espécie de gênio na análise de jogadores do ponto de vista técnico e econômico-financeiro. Desempenhou um papel importante no desenvolvimento de processos decisórios baseados em dados. Seu trabalho foi associado à modernização da área de olheiros e recrutamento do clube milanês. Almstadt é considerado um dos dirigentes que contribuíram para a difusão da abordagem “baseada em dados” no futebol europeu. Sua carreira representa um exemplo de integração entre competências gerenciais, econômicas e esportivas. A linha orientadora do novo Milan no mercado é clara: dados e sustentabilidade no centro do projeto. Em acordo com todas as partes do clube.
NOVA ORGANIZAÇÃO
Conforme informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Almstadt será o diretor esportivo mais próximo de Amorim, com quem poderá trocar ideias sobre as necessidades e os assuntos mais estritamente técnicos. Será ele quem supervisionará também a análise de dados e o scouting, área que ficará sob a supervisão de Donato Lomonte. Por sua vez, ele poderá contar com as sugestões de oito olheiros com os olhos voltados para todo o mundo, mas com uma divisão geográfica específica: Inglaterra, França, Argentina, Países Baixos, Bélgica e Itália. E não para por aí: entrará em cena uma figura já identificada para análise de vídeo e apoio esportivo, tecnicamente um Chefe de Análise de Recrutamento. Assim que a estrutura estiver definida, o mercado de transferências, tanto de contratações quanto de dispensas, poderá finalmente entrar em ação.