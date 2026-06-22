Milão, quem é Hendrik Almstadt: gênio dos dados, formado em economia e novo diretor de Player Trading. Ele desempenha um papel estratégico na construção do clube

Conforme informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Almstadt será o diretor esportivo mais próximo de Amorim, com quem poderá trocar ideias sobre as necessidades e os assuntos mais estritamente técnicos. Será ele quem supervisionará também a análise de dados e o scouting, área que ficará sob a supervisão de Donato Lomonte. Por sua vez, ele poderá contar com as sugestões de oito olheiros com os olhos voltados para todo o mundo, mas com uma divisão geográfica específica: Inglaterra, França, Argentina, Países Baixos, Bélgica e Itália. E não para por aí: entrará em cena uma figura já identificada para análise de vídeo e apoio esportivo, tecnicamente um Chefe de Análise de Recrutamento. Assim que a estrutura estiver definida, o mercado de transferências, tanto de contratações quanto de dispensas, poderá finalmente entrar em ação.