Milão, quando Hardung contava: “Vou explicar a vocês a arte de descobrir talentos. Eu tinha um sonho e me esforcei muito para alcançá-lo”

De fato, é incomum encontrar um diretor esportivo tão jovem, pelo menos para nós, italianos. Embora, em Nápoles, Giovanni Manna tenha quase a mesma idade que ele…

“Na Alemanha também é assim, devo admitir. Eu não joguei profissionalmente, nem mesmo nas categorias de base. Na verdade, percebi logo que não tinha o que era preciso para isso (ri, ndr). Não tenho um pai famoso e não conhecia ninguém no mundo do futebol. Mas eu tinha um sonho e me esforcei muito para chegar até aqui, aprendendo com as pessoas com quem tive a sorte de trabalhar. Sim, também tive sorte, é claro”.

Comprar o Pacho por 9 milhões e vendê-lo ao PSG por 40, o Ekitiké por cerca de 16 e lucrar 95 com o Liverpool, o Marmoush de graça e depois receber 75 do City: não parece ser só sorte.

“É um trabalho em equipe e não existe uma receita secreta. O primeiro passo é identificar o talento ao redor do mundo e conseguir trazê-lo para Frankfurt em condições adequadas. Depois, é preciso fazer de tudo para que o jogador se sinta à vontade. Se for jovem, permitir que ele cometa erros. E cresça, também por meio de treinos específicos e, sobretudo, individuais”.

O Eintracht vende muitos jogadores, mas também obtém resultados em campo: como isso é possível?

“É claro que, quando você se despede de jogadores como Kolo Muani ou Ekitiké, o nível da equipe diminui. E não dá para segurá-los, não há muito o que discutir, por mais que continuemos ambiciosos com o projeto. Então, o que você pode fazer? Simples: procurar e formar outros. Existe um fio tênue que liga a negociação de jogadores ao trabalho de olheiros. Se você conseguir manter o equilíbrio e superar as dificuldades óbvias no início de cada ciclo, então também conseguirá repetir os resultados em campo”.





Qual é a filosofia do seu Eintracht?

“Colocar muita energia em campo, criar oportunidades e aceitar os riscos. Se você jogar com coragem, pode até levar gols, mas isso não é um drama.”