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Timmo HardungGetty Images

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Milão, quando Hardung contava: “Vou explicar a vocês a arte de descobrir talentos. Eu tinha um sonho e me esforcei muito para alcançá-lo”

Milan
Mercado da bola

Hardung, o jovem diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt, que revelou Pacho, Ekitike e Marmoush, é o principal candidato para assumir o cargo de Tare no Milan

No último dia 4 de novembro, antes do confronto da Liga dos Campeões entre o Napoli e o Eintracht de Frankfurt, o jornal *La Gazzetta dello Sport* entrevistou Timmo Hardung, o principal candidato a assumir o cargo de diretor esportivo do Milan, sucedendo a Igli Tare.


Nascido em 1989, ele se define como “um homem que fez sucesso por conta própria”, tendo começado com apenas 22 anos na equipe técnica da base do Hoffenheim.

  • A FILOSOFIA QUE ENCANTOU O MILAN

    De fato, é incomum encontrar um diretor esportivo tão jovem, pelo menos para nós, italianos. Embora, em Nápoles, Giovanni Manna tenha quase a mesma idade que ele… 

    “Na Alemanha também é assim, devo admitir. Eu não joguei profissionalmente, nem mesmo nas categorias de base. Na verdade, percebi logo que não tinha o que era preciso para isso (ri, ndr). Não tenho um pai famoso e não conhecia ninguém no mundo do futebol. Mas eu tinha um sonho e me esforcei muito para chegar até aqui, aprendendo com as pessoas com quem tive a sorte de trabalhar. Sim, também tive sorte, é claro”.

    Comprar o Pacho por 9 milhões e vendê-lo ao PSG por 40, o Ekitiké por cerca de 16 e lucrar 95 com o Liverpool, o Marmoush de graça e depois receber 75 do City: não parece ser só sorte. 

    “É um trabalho em equipe e não existe uma receita secreta. O primeiro passo é identificar o talento ao redor do mundo e conseguir trazê-lo para Frankfurt em condições adequadas. Depois, é preciso fazer de tudo para que o jogador se sinta à vontade. Se for jovem, permitir que ele cometa erros. E cresça, também por meio de treinos específicos e, sobretudo, individuais”.

    O Eintracht vende muitos jogadores, mas também obtém resultados em campo: como isso é possível? 

    “É claro que, quando você se despede de jogadores como Kolo Muani ou Ekitiké, o nível da equipe diminui. E não dá para segurá-los, não há muito o que discutir, por mais que continuemos ambiciosos com o projeto. Então, o que você pode fazer? Simples: procurar e formar outros. Existe um fio tênue que liga a negociação de jogadores ao trabalho de olheiros. Se você conseguir manter o equilíbrio e superar as dificuldades óbvias no início de cada ciclo, então também conseguirá repetir os resultados em campo”.


    Qual é a filosofia do seu Eintracht? 

    “Colocar muita energia em campo, criar oportunidades e aceitar os riscos. Se você jogar com coragem, pode até levar gols, mas isso não é um drama.”

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