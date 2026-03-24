Milão, Pulisic: “Futuro? Não é o momento de falar sobre isso. Se você marcar alguns gols, as pessoas te aclamam mesmo que o time jogue muito mal”

Um momento delicado em termos de desempenho, um 2026 que ainda não registrou gols, mas uma oportunidade de encerrar a temporada da melhor maneira possível, ajudando tanto o Milan a continuar na briga pelo Scudetto e a garantir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, quanto a si mesmo a se preparar da melhor forma para a Copa do Mundo em casa.

Christian Pulisic, atacante da equipe rossonera comandada e treinada por Massimiliano Allegri, antes dos amistosos da seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica (em 28 de março) e Portugal (em 31 de março), concedeu uma longa entrevista a uma revista americana chamada Men's Journal.