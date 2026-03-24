Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, Pulisic: “Futuro? Não é o momento de falar sobre isso. Se você marcar alguns gols, as pessoas te aclamam mesmo que o time jogue muito mal”

Milan
Mercado da bola
C. Pulisic
Estados Unidos

O atacante americano falou, a partir do centro de treinamento da sua seleção, também sobre sua situação no Milan.

Um momento delicado em termos de desempenho, um 2026 que ainda não registrou gols, mas uma oportunidade de encerrar a temporada da melhor maneira possível, ajudando tanto o Milan a continuar na briga pelo Scudetto e a garantir a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA, quanto a si mesmo a se preparar da melhor forma para a Copa do Mundo em casa.

Christian Pulisic, atacante da equipe rossonera comandada e treinada por Massimiliano Allegri, antes dos amistosos da seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica (em 28 de março) e Portugal (em 31 de março), concedeu uma longa entrevista a uma revista americana chamada Men's Journal.

  • A COPA DO MUNDO ESTÁ CHEGANDO

    "Sim, claro, é a nossa última chance de nos prepararmos de verdade, de disputar alguns jogos, rever alguns jogadores e nos prepararmos para o grande evento, que obviamente está se aproximando. E isso nos dá uma boa oportunidade de entender em que ponto estamos e nos prepararmos da melhor maneira possível. Mas parece que está cada vez mais perto."

    • Publicidade

  • A COPA DO MUNDO DE 2022

    Pulisic voltou a falar sobre sua experiência na última edição da Copa do Mundo: “Foi incrível, sinceramente. Tive a sensação de ter aprendido muito sobre mim mesmo, sobre o jogo e sobre a equipe. Quero dizer, acho que, em certos momentos, fizemos um excelente trabalho para chegar onde chegamos. Sim, acho que podemos aprender muito jogando uma grande partida de mata-mata contra uma grande equipe. Então, as melhores lembranças que tenho estão ligadas ao fato de ter estado no hotel com os rapazes, sabendo o quanto aquele momento era importante. É algo com que você sonha desde criança, e agora estar lá é realmente incrível. E agora, ter essa oportunidade em todo o nosso país, estamos realmente entusiasmados”.

  • AS DECLARAÇÕES DE POCHETTINO SOBRE SUA PASSAGEM PELO MILAN

    Em seguida, o atacante americano comentou as palavras do seu técnico sobre sua recente passagem pelo Milan: “Sempre agradeço o apoio. Isso não me preocupa muito. Sinto que estou realmente em um bom momento e também jogando bem. Portanto, foi um período bastante interessante. Sempre tenho a sensação de que você pode jogar muito mal e, se marcar alguns gols, as pessoas te aclamam. E o contrário também pode acontecer. É preciso simplesmente seguir em frente. É assim que funciona a carreira, com altos e baixos. Estou apenas tentando continuar jogando bem, estar em boa forma física e me sentir bem. E isso é o mais importante.”

  • O SEU MOUNT RUSHMORE DOS JOGADORES AMERICANOS

    "Não posso me incluir? (Risos, nota do editor). Eu me colocaria. Com certeza colocaria o Clint [Dempsey] e, depois, provavelmente o Landon Donovan. Para a última vaga, vamos colocar o Weston [McKennie]. Ele é o meu cara. Então, vamos colocá-lo."

  • RUMORES DO MERCADO

    Por fim, Pulisic comentou os rumores que circulam sobre uma possível saída do Milan no meio do ano: “A maioria das pessoas me pergunta sobre isso, e eu respondo que nem sequer vi esses rumores. Sinceramente, não sei. Acredito que sempre há um momento e um lugar certos. Normalmente não é quando estou no meio da temporada e jogando. Não converso com meu agente sobre o clube nem sobre ir para outro lugar. Isso não me afeta muito, então não me influencia nem um pouco. Claro, quando chegar a hora de falar sobre isso e houver opções, mas agora não é o momento. E estou feliz por estar aqui no momento. Então, estou me concentrando o máximo possível nisso.”

Amistosos
Estados Unidos crest
Estados Unidos
EU
Bélgica crest
Bélgica
BÉL
Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL