Milão, Pulisic: “É um período difícil. Preciso ser mais frio, mas estou bem fisicamente. Mais cedo ou mais tarde a bola vai bater no meu joelho e vou voltar a marcar gols”

Christian Pulisic certamente não está passando pelo melhor momento de sua carreira. O atacante do Milan não está conseguindo brilhar com a camisa rossonera e, desta vez, levou essas dificuldades também para a seleção dos EUA, onde, na noite passada, saiu derrotado e criticado (e, aliás, sem a braçadeira de capitão no braço) na derrota por 2 a 5 para a Bélgica.





Em entrevista ao The Athletic, o “Capitão América” confirmou a má fase que está passando na área de gol, apesar de ter reiterado que, fisicamente, se sente em plena forma. Aqui estão suas palavras