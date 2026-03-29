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Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milão, Pulisic: “É um período difícil. Preciso ser mais frio, mas estou bem fisicamente. Mais cedo ou mais tarde a bola vai bater no meu joelho e vou voltar a marcar gols”

Milan
C. Pulisic
Campeonato Italiano
Estados Unidos
Napoli x Milan
Napoli
Estados Unidos x Bélgica
Bélgica
Amistosos

O atacante norte-americano está passando por dificuldades e, mesmo com a seleção nacional, confirmou que não está em boa fase.

Christian Pulisic certamente não está passando pelo melhor momento de sua carreira. O atacante do Milan não está conseguindo brilhar com a camisa rossonera e, desta vez, levou essas dificuldades também para a seleção dos EUA, onde, na noite passada, saiu derrotado e criticado (e, aliás, sem a braçadeira de capitão no braço) na derrota por 2 a 5 para a Bélgica.


Em entrevista ao The Athletic, o “Capitão América” confirmou a má fase que está passando na área de gol, apesar de ter reiterado que, fisicamente, se sente em plena forma. Aqui estão suas palavras

  • "NÃO ESTOU NA MELHOR FASE, MAS ESTOU BEM"

    "É um período difícil, mas me sinto bem fisicamente e estou criando oportunidades; preciso manter uma atitude positiva. Melhor agora do que no verão. As coisas vão mudar"

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  • "MAIS CEDO OU MAIS TARDE, A BOLA VAI BATER NO JOELHO"

    "Tenho que manter a calma nesses momentos. Sei que, em algum momento, a bola vai bater no meu joelho e entrar no gol. E aí tudo vai mudar. Não vou entrar em pânico"

  • A PARTIDA DE PULISIC

    Pulisic entrou em campo como titular na partida entre EUA e Bélgica, com a surpresa de ver a braçadeira de capitão (que historicamente ficava em seu braço) entregue ao zagueiro do Charlotte FC, Tim Ream. Sua participação durou 71 minutos, com algumas chances claras desperdiçadas e com o placar, no momento da sua substituição, já em 4 a 1 a favor dos belgas, liderados por seu companheiro de equipe do Milan, Saelemaekers (1 assistência para o gol de Onana).

  • NÃO MARCA UM GOL CONTRA O MILAN DESDE DEZEMBRO

    O gol está se tornando um problema, Pulisic reconheceu isso e, se nem mesmo a camisa dos Estados Unidos conseguir animá-lo, ao voltar para Milão e para o Milan a situação só tenderá a ficar ainda mais difícil. No retorno, o adversário será o Napoli, um confronto decisivo na disputa pela Liga dos Campeões e pelo Scudetto, e com a camisa rossonera o americano não consegue marcar há mais de três meses. Ainda era 2025, 28 de dezembro para ser mais preciso, e o Milan venceu por 3 a 0 contra o Verona em uma partida que foi desbloqueada justamente por seu gol no final do primeiro tempo. Desde então, nada, nem mesmo nas assistências, onde o único passe decisivo para os companheiros só aconteceu na última rodada contra o Torino (para o gol de Rabiot que fez o 2 a 1).



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