Milão, primeiros contatos com os agentes de Leão: ele pode ser negociado por 60 a 70 milhões de euros. Fenerbahçe e Galatasaray não desistem, e o Tottenham também demonstra interesse

O que fica claro é que o número 10 do Milan, atualmente disputando a Copa do Mundo com sua seleção, não faz parte do novo projeto técnico de Rubén Amorim. Tendo em vista também a vontade manifestada pelo próprio jogador no final de maio – quando, em várias entrevistas à televisão portuguesa, ele expressou seu desejo de embarcar em uma nova aventura após 7 anos na Itália –, o clube rossonero deixou claro aos seus agentes que, caso surja a oferta certa, sua transferência será seriamente considerada. Com contrato até junho de 2028, Rafa Leão tem uma avaliação que oscila entre 60 e 70 milhões de euros.