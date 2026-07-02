Milão, primeiros contatos com os agentes de Leão: ele pode ser negociado por 60 a 70 milhões de euros. Fenerbahçe e Galatasaray não desistem, e o Tottenham também demonstra interesse

Rafael Leão está oficialmente no mercado. Segundo informações da Sky Sport e do Milannews, hoje – dia em que a nova diretoria do Milan recebeu na sede os agentes de vários jogadores para avaliar suas respectivas situações – houve o primeiro contato efetivo também com a equipe do atacante português. A intenção, assim que a Copa do Mundo terminar, é encontrar uma solução que satisfaça todas as partes envolvidas.
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