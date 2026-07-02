Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
grafica leao milan 2025 26 triste 16.9Getty Images

Traduzido por

Milão, primeiros contatos com os agentes de Leão: ele pode ser negociado por 60 a 70 milhões de euros. Fenerbahçe e Galatasaray não desistem, e o Tottenham também demonstra interesse

Milan
R. Leao
Mercado da bola

O jogador de futebol português gostaria de encarar um novo desafio, e o clube está realmente aberto a essa possibilidade

Rafael Leão está oficialmente no mercado. Segundo informações da Sky Sport e do Milannews, hoje dia em que a nova diretoria do Milan recebeu na sede os agentes de vários jogadores para avaliar suas respectivas situações – houve o primeiro contato efetivo também com a equipe do atacante português. A intenção, assim que a Copa do Mundo terminar, é encontrar uma solução que satisfaça todas as partes envolvidas.


Todas as ATUALIZAÇÕES EM TEMPO REAL! Junte-se ao canal do WHATSAPP DO CALCIOMERCATO.COM: clique aqui

  • O MILAN DETERMINA O PREÇO

    O que fica claro é que o número 10 do Milan, atualmente disputando a Copa do Mundo com sua seleção, não faz parte do novo projeto técnico de Rubén Amorim. Tendo em vista também a vontade manifestada pelo próprio jogador no final de maio – quando, em várias entrevistas à televisão portuguesa, ele expressou seu desejo de embarcar em uma nova aventura após 7 anos na Itália –, o clube rossonero deixou claro aos seus agentes que, caso surja a oferta certa, sua transferência será seriamente considerada. Com contrato até junho de 2028, Rafa Leão tem uma avaliação que oscila entre 60 e 70 milhões de euros.

    • Publicidade

  • ELES O QUEREM NA TURQUIA

    O jogador nascido em 1999, contratado do Lille no verão de 2019 por 30 milhões de euros – valor que depois subiu para 50 devido ao pagamento da multa imposta pelo TAS de Lausanne no âmbito do litígio judicial com o Sporting de Lisboa – já se mostrou aberto, em várias ocasiões, à possibilidade de atuar em campeonatos diferentes da Série A e de tentar a sorte na Premier League ou na La Liga, mas, no momento, as únicas opções em jogo são na Turquia, no Galatasaray ou no Fenerbahçe.

  • O TOTTENHAM SE DESTACA

    Nas últimas horas, surgiu da Inglaterra um interesse ainda superficial do Tottenham, que, após a contratação do zagueiro central Jan Paul van Hecke, do Brighton, e da dupla de meio-campistas Mateus Fernandes, do West Ham, e Sandro Tonali, do Newcastle, teria incluído o nome de Leão na lista de possíveis alvos para o ataque. Kroupi, do Bournemouth, e Savinho, do Tottenham, são as primeiras opções, mas, no momento, são considerados muito caros; por isso, o jogador do Milan poderia ganhar espaço na mente do técnico dos Spurs, Roberto De Zerbi.