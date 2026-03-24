O Milan está trabalhando na montagem de um meio-campo de cinco estrelas, digno da Liga dos Campeões. A ideia de Tare e Allegri: adicionar Goretzka aos pilares Rabiot e Modric. O projeto é ambicioso e seria também um sinal claro das intenções do Diavolo para a próxima temporada. O meio-campista nascido em 1995 está pronto para deixar o Bayern de Munique ao final da temporada; a decisão já foi tomada em janeiro: ele não renovará o contrato que está prestes a expirar com o clube bávaro.
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Milão, pressão por Goretzka: Tare trabalha para se antecipar ao Inter e ao Arsenal; os custos da operação
DERBY DE MILÃO
A contratação de Goretzka por zero representa uma oportunidade imperdível a ser explorada. Na Itália, muitos se movimentaram: Inter, Juventus e Napoli. Em ordem estrita de interesse. Para Allegri, o jogador da seleção alemã é uma prioridade para reforçar o meio-campo, pois representa o perfil perfeito para elevar o nível da equipe: experiente, vencedor e com uma capacidade extraordinária de combinar técnica e força física em ambas as fases do jogo.
O Milan iniciou as negociações há algum tempo e sabe que terá de superar, acima de tudo, a Inter, que já conversou em diversas ocasiões tanto com o jogador quanto com seus representantes. Marotta e Ausilio são dois adversários temíveis no mercado, especialmente no que diz respeito a jogadores sem contrato, como mostra a história recente, de Calhanoglu a Zielinski.
SOLICITAÇÃO SUPER
Goretzka gosta do Milan e da Série A; o encontro entre Tare e a agência Roof, em meados de janeiro, abriu um caminho importante. Ainda não é definitivo, pois a preferência do jogador seria pela Premier League e pelo Arsenal. A maior dificuldade, porém, neste momento, está toda na exigência financeira: contrato de três anos no valor de 7 milhões, além de bônus elevados e um prêmio de assinatura de 10 milhões de euros. Valores significativos e em linha com o que o jogador natural de Bochum ganhou nas últimas temporadas no Bayern de Munique.
O PLANO DE TARE
Depois de ter acertado em cheio na contratação de Modric sem custos, Tare está supermotivado para repetir o feito com Goretzka: a missão do diretor esportivo do Milan é difícil, mas não impossível. Nas próximas reuniões com a Roof, ele tentará negociar os bônus e o prêmio de assinatura, pedindo um desconto e propondo um contrato mais longo, talvez com uma opção a favor do jogador. As ideias estão lá, assim como a vontade de tentar ir até o fim; o Milan quer tentar fechar a contratação de Goretzka.