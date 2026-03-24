A contratação de Goretzka por zero representa uma oportunidade imperdível a ser explorada. Na Itália, muitos se movimentaram: Inter, Juventus e Napoli. Em ordem estrita de interesse. Para Allegri, o jogador da seleção alemã é uma prioridade para reforçar o meio-campo, pois representa o perfil perfeito para elevar o nível da equipe: experiente, vencedor e com uma capacidade extraordinária de combinar técnica e força física em ambas as fases do jogo.





O Milan iniciou as negociações há algum tempo e sabe que terá de superar, acima de tudo, a Inter, que já conversou em diversas ocasiões tanto com o jogador quanto com seus representantes. Marotta e Ausilio são dois adversários temíveis no mercado, especialmente no que diz respeito a jogadores sem contrato, como mostra a história recente, de Calhanoglu a Zielinski.



