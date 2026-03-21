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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, Pavlovic sobre o pênalti marcado por Simeone: “Não sei o que dizer. Se meu gol foi de sorte, então o pênalti também...”

As declarações do autor do gol do Rossonero sobre o pênalti marcado posteriormente.

O Milan volta a vencer graças à vitória por 3 a 2 sobre o Torino no jogo em casa no San Siro, válido pela 30ª rodada do Campeonato da Série A. O grande protagonista da partida foi Strahinja Pavlovic, autor tanto do espetacular gol que abriu o placar para o Rossonero no primeiro tempo quanto da falta cometida sobre Simeone, que resultou na marcação de pênalti (após o VAR alertar o árbitro Fourneau) a favor do time granata, que empatou a partida nos minutos finais.

O próprio zagueiro central rossonero comentou a partida e falou aos microfones da DAZN, especialmente sobre o episódio do pênalti: “Hoje fiz de tudo, um grande gol, um pênalti… Mas hoje o MVP é o Fofana”.

  • O GOL

    Pavlovic destaca a sorte que teve ao marcar neste jogo: “Um grande gol, mas um gol de sorte (risos, nota do editor)”. Fofana intervém então: “Nos treinos, ele chuta para todos os lados, então não é sorte”.

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  • O RIGOR

    Em seguida, ele também se pronunciou sobre o pênalti marcado por causa do empurrão involuntário em Simeone: “Não vi o Simeone, estava com o braço estendido, mas não o vi. Não sei o que dizer. Se o gol foi de sorte, então o pênalti também foi…”.

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