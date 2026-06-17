Milão: Ozek aguarda uma ligação para assumir o cargo de diretor esportivo: a situação

Após o fracasso nas negociações com Krosche e Hardung, o Milan retoma a busca por novos dirigentes para reestruturar a diretoria após a demissão dos ex-dirigentes Tare e Furlani. O clube precisa voltar ao mercado de dirigentes para encontrar alguém com quem assinar contrato. A escolha pode recair sobre uma figura já avaliada nas últimas semanas: o jovem Devin Ozek, alemão de origem turca. Formado na base do Bayer Leverkusen, clube que ajudou a conquistar a Bundesliga, ele seguiu carreira por conta própria no Fenerbahçe, com resultados não muito empolgantes.