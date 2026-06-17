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Devin OzekGetty Images

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Milão: Ozek aguarda uma ligação para assumir o cargo de diretor esportivo: a situação

Milan
Mercado da bola

Milão: negociação para trazer Krosche e Hardung para o Rossonero não dá certo; Ozek pode voltar a ser uma opção

Devia ter sido o dia da decisão, mas acabou se transformando em um dia de grande decepção. Markus Krosche e Timmo Hardung permanecem no Eintracht de Frankfurt, apesar da forte pressão exercida nos últimos dias pelo clube rossonero. Há várias versões sobre um fato que complica os planos.

  • Krosche e Hardung estão fora: será que Ozek volta a ser alvo do Milan?

    Após o fracasso nas negociações com Krosche e Hardung, o Milan retoma a busca por novos dirigentes para reestruturar a diretoria após a demissão dos ex-dirigentes Tare e Furlani. O clube precisa voltar ao mercado de dirigentes para encontrar alguém com quem assinar contrato. A escolha pode recair sobre uma figura já avaliada nas últimas semanas: o jovem Devin Ozek, alemão de origem turca. Formado na base do Bayer Leverkusen, clube que ajudou a conquistar a Bundesliga, ele seguiu carreira por conta própria no Fenerbahçe, com resultados não muito empolgantes.

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