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Milão: os seis jogadores excluídos por Amorim da lista de convocados para a concentração: Bondo, Malick Cisse, Zeroli, Vos, Balentien e Bennacer

Milan
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Milão: Amorim já definiu sua seleção definitiva para a pré-temporada; veja a situação dos “excluídos”

São 26 os convocados por Ruben Amorim para a concentração de segunda-feira, 13 de julho, em Milanello. Na lista figuram tanto novatos, como os jovens que irão alternar entre o time principal e o Milan Futuro — como Guernier, Ossola e Kostic —, quanto outros que ainda podem mudar de clube antes do fechamento da janela detransferências. É o caso de Tomori, Fofana, Filippo Terracciano e Loftus-Cheek, apenas para citar os mais conhecidos.


Cinco jogadores que, no mínimo, estavam na mira para serem convocados foram excluídos do treinamento: vamos analisar a situação de cada um deles caso a caso.

  • ZEROLI À ESPERA DE UMA SOLUÇÃO

    O ex-capitão da Primavera do Milan, o meio-campista Kevin Zeroli, é uma das grandes ausências na convocação de Ruben Amorim para a concentração do Milan. Segundo informações obtidas por nossa redação, o jogador nascido em 2005 deve começar com o Milan Futuro, do técnico Navarro, na concentração marcada para terça-feira, 14 de junho. Trata-se apenas de uma primeira etapa, enquanto se aguarda a definição de um novo destino: clubes da Série A, como Lecce, Udinese e Torino, também se informaram sobre o ex-jogador do Monza.

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  • BONDO EM MILANELLO COM O PREPARADOR FÍSICO

    Em uma reunião realizada há cerca de quinze dias, a equipe de transferências do Milan havia solicitado à comitiva de Warren Bondo que lhe encontrasse um destino definitivo por um valor inicial de nada menos que 8 milhões de euros. Surpreendente a decisão de excluí-lo desde o início da lista de convocados para a pré-temporada: segundo informações, o meio-campista francês treinará individualmente em Milanello com um preparador físico.

  • MALICK CISSE E O FUTURO NO MILAN

    Quem o viu jogar na última temporada pelo Milan Futuro e pela Primavera esperava que ele tivesse uma chance ao lado de Amorim nesta pré-temporada, mas, na verdade, Malick Cissè não consta da lista de convocados. O zagueiro senegalês, que chegou ao Milan na janela de transferências de janeiro, será um dos pontos fortes da equipe comandada pelo técnico Navarro.

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  • VOS E BALENTIEN NA HORA CERTA

    O misterioso Silvano Vos, meio-campista holandês que chegou do Ajax há dois verões com grandes expectativas, irá inicialmente para a pré-temporada com o Milan Futuro, enquanto aguarda sua saída definitiva do clube rossonero. Também o compatriota Balentien, que havia estreado na Série A com Allegri, estará na terça-feira sob o comando do novo técnico espanhol Navarro,

  • BENNACER ENTRE A RESCISÃO DO CONTRATO E O CATAR

    Ismael Bennacer não foi incluído por Ruben Amorim na lista de convocados: segundo rumores árabes, o meio-campista argelino estaria no Catar para negociar tanto com o Al-Shamal quanto com o Al-Gharafa.

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