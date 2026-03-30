Milão, os números reais da contratação de Andrej Kostic. O vice-presidente do Partizan, Mijatovic: “Um valor irrisório, eu teria recusado se tivesse sido consultado”

O Milan fechou a negociação nos últimos dias com base em 3,5 milhões de euros de valor fixo, aos quais se somam 4,5 milhões de euros e uma porcentagem sobre a futura revenda. Um negócio que gira em torno de 10 milhões de euros no total, valor que gerou forte polêmica dentro da diretoria do Partizan Belgrado. No portal sérvio sportkse.net, há de fato um comunicado em tom bastante duro emitido pelo vice-presidente do Partizan, Pedrag Mijatovic, ex-atacante do Real Madrid e da Fiorentina. “Com relação às informações sobre a transferência de Andrej Kostić para o Milan, sinto-me na obrigação de me dirigir, em primeiro lugar, aos torcedores do Partizan, mas também ao restante do público esportivo, e de esclarecer claramente que me distancio totalmente dessa decisão. Afirmo com toda a responsabilidade que não fui consultado de forma alguma sobre a transferência de Andrej Kostić e que nem sequer vi a oferta do Milan. Saliento que, se tivesse sido envolvido no processo decisório, teria deixado claro e inequivocamente a todos os membros do Conselho de Administração que sou absolutamente contrário a aceitar uma oferta tão irrisória. Tal conduta constitui uma grave violação do estatuto social, considerando que, em virtude da minha função e das minhas competências bem definidas, sou responsável por todo o setor esportivo do clube, incluindo as questões relativas à política de transferências e ao desenvolvimento dos jogadores”.