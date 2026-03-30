Um novo caso André para o Milan? Provavelmente não, pois as negociações com o Partizan Belgrado para a contratação do promissor atacante Andrej Kostic já foram acertadas em todos os detalhes, e o jogador, nascido em 2007, já passou ontem pelos exames médicos de praxe. O jovem chegará em junho e será inicialmente integrado ao grupo do Milan Futuro, com a possibilidade de entrar no elenco da equipe principal, considerando seu potencial.
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Milão, os números reais da contratação de Andrej Kostic. O vice-presidente do Partizan, Mijatovic: “Um valor irrisório, eu teria recusado se tivesse sido consultado”
MIJATOVIC NÃO CONCORDA
O Milan fechou a negociação nos últimos dias com base em 3,5 milhões de euros de valor fixo, aos quais se somam 4,5 milhões de euros e uma porcentagem sobre a futura revenda. Um negócio que gira em torno de 10 milhões de euros no total, valor que gerou forte polêmica dentro da diretoria do Partizan Belgrado. No portal sérvio sportkse.net, há de fato um comunicado em tom bastante duro emitido pelo vice-presidente do Partizan, Pedrag Mijatovic, ex-atacante do Real Madrid e da Fiorentina. “Com relação às informações sobre a transferência de Andrej Kostić para o Milan, sinto-me na obrigação de me dirigir, em primeiro lugar, aos torcedores do Partizan, mas também ao restante do público esportivo, e de esclarecer claramente que me distancio totalmente dessa decisão. Afirmo com toda a responsabilidade que não fui consultado de forma alguma sobre a transferência de Andrej Kostić e que nem sequer vi a oferta do Milan. Saliento que, se tivesse sido envolvido no processo decisório, teria deixado claro e inequivocamente a todos os membros do Conselho de Administração que sou absolutamente contrário a aceitar uma oferta tão irrisória. Tal conduta constitui uma grave violação do estatuto social, considerando que, em virtude da minha função e das minhas competências bem definidas, sou responsável por todo o setor esportivo do clube, incluindo as questões relativas à política de transferências e ao desenvolvimento dos jogadores”.
Eu tinha outras ofertas
O comunicado divulgado por Pedrag Mijatovic conclui com mais detalhes sobre como sua opinião não teria sido levada em consideração na hora de decidir o futuro de Andrej Kostic: “É assim que o clube pretende agir no futuro, vendendo seus jogadores mais promissores a título gratuito? Vocês tomaram essa decisão apesar do restante do Conselho de Administração, liderado por Rasim Ljajić, saiba que, nos últimos meses, mantive intensos contatos e conversas com representantes de vários times das cinco principais ligas europeias, a respeito de alguns de nossos jovens jogadores, incluindo Kostić, e que deixei claro a todos que todos os nossos jogadores têm cláusulas de rescisão multimilionárias e que a política do clube é valorizar adequadamente seu talento e seu potencial futebolístico. Considero que, com esta transferência, foi criado um precedente perigoso, que terá um impacto extremamente negativo na percepção do valor dos nossos jovens jogadores no mercado de futebol”.
A RESPOSTA DO PARTIZAN
Ainda pelo portal sportske.net, chegou rapidamente o comunicado de resposta da diretoria do Partizan Belgrado em relação às acusações feitas por Predrag Mijatović: “Com relação ao comunicado de imprensa divulgado pelo vice-presidente de assuntos esportivos, o Sr. Predrag Mijatović, informamos ao público que, na quarta-feira, o clube fornecerá respostas completas e detalhadas a todas as acusações nele contidas.Nessa ocasião, serão esclarecidos mais detalhadamente seu papel anterior na administração, o apoio incondicional de que desfrutou durante um determinado período, bem como as questões surgidas em consequência de algumas decisões e dos resultados esportivos alcançados. Ao mesmo tempo, consideramos que, neste momento, é difícil compreender a reabertura de discussões relacionadas a funções individuais na esfera pública, tendo em vista que as prioridades do clube são o cumprimento de todas as obrigações e a aprovação na avaliação da UEFA. Considerando que amanhã é o prazo para o cumprimento das condições extremamente rigorosas previstas pelo sistema de monitoramento da UEFA, informamos ao público que a diretoria do Partizan Football Club está totalmente concentrada no cumprimento de todas as obrigações necessárias hoje e amanhã, com o objetivo de concluir com sucesso este processo.”
O CASO DE ANDRÉ
Mas o que aconteceu com André, meio-campista nascido em 2006 que atualmente joga pelo Corinthians e com quem o clube rossonero estava convencido de ter chegado a um acordo no valor de 15 milhões de euros mais bônus? Justamente quando o diretor executivo Giorgio Furlani havia chegado a um acordo com a diretoria do clube brasileiro para se antecipar à concorrência do Benfica e do Atlético de Madrid, sob pressão de seus torcedores – enfurecidos com a possível saída de um dos maiores talentos dos últimos anos –, o presidente do Timao, Osmar Stabile, bloqueou a negociação. Exigindo valores superiores a 25 milhões de euros e arriscando-se a criar um litígio jurídico com o Milan, pronto para fazer valer a palavra dada e o pré-acordo com seus dirigentes perante a Fifa. Uma eventualidade posteriormente evitada e que levou o clube italiano a se retirar das negociações.