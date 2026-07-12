Milão: os cinco jogadores excluídos por Amorim da lista de convocados para a concentração: Bondo, Malick Cisse, Zeroli, Vos e Balentien

São 26 os convocados por Ruben Amorim para a concentração de segunda-feira, 13 de julho, em Milanello. Na lista figuram tanto novatos, como os jovens que irão alternar entre o time principal e o Milan Futuro — como Guernier, Ossola e Kostic —, quanto outros que ainda podem mudar de clube antes do fechamento da janela detransferências. É o caso de Tomori, Fofana, Filippo Terracciano e Loftus-Cheek, apenas para citar os mais conhecidos.





Cinco jogadores que, no mínimo, estavam na mira para serem convocados foram excluídos do treinamento: vamos analisar a situação de cada um deles caso a caso.