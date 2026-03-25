Milão, olheiros em Cardiff para observar Bajraktarevic e Alajbegović, da Bósnia-Herzegovina

Quem o viu ao vivo ficou impressionado com suas jogadas e sua boa personalidade. Kerim Alajbegovic está se destacando no Red Bull Salzburgo, tanto em termos de números quanto de regularidade no desempenho. Nascido em Colônia em 2007, em uma família bósnia, ele preferiu seguir a orientação da família na escolha da seleção nacional pela qual jogar. Na Itália, ele agrada muito tanto ao Napoli quanto à Juventus, que já se informou sobre ele. E o Milan? Amanhã enviará dois representantes a Cardiff para observar de perto um talento com 11 gols e 3 assistências em todas as competições.





O clube rossonero enviará emissários a Cardiff para o confronto entre o País de Gales e a Bósnia-Herzegovina, que determinará, muito provavelmente, qual será o próximo adversário da Itália nas repescagens. Alajbegovic, mas não só: o Milan também apreciou muito as qualidades do ponta-ofensivo, também bósnio, embora tenha nascido nos EUA, mais precisamente em Appleton, em Wisconsin, antes de escolher a seleção de seus pais.