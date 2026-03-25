O Milan não descansa e aproveitará esta pausa para os jogos das seleções nacionais para aprofundar os processos de renovação, principalmente o de Tomori, e estudar possíveis novas contratações para o elenco de 2026/2027, que passará de 19 jogadores para 24/25. Como costuma acontecer, a área de olheiros do Rossonero dividiu jogadores, partidas e vídeos a serem acompanhados nessas duas semanas sem a Série A. De acordo com informações obtidas por nossa redação, representantes do Rossonero estarão presentes na arquibancada do Cardiff City Stadium para o confronto entre o País de Gales e a Bósnia-Herzegovina, que também determinará o adversário da Itália na final para classificação para a Copa do Mundo.
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Milão, olheiros em Cardiff para observar Bajraktarevic e Alajbegović, da Bósnia-Herzegovina
ALAJBEGOVIC E BAJRAKTAREVIC ESTÃO SOB OOLHAR ESPECIAL
Quem o viu ao vivo ficou impressionado com suas jogadas e sua boa personalidade. Kerim Alajbegovic está se destacando no Red Bull Salzburgo, tanto em termos de números quanto de regularidade no desempenho. Nascido em Colônia em 2007, em uma família bósnia, ele preferiu seguir a orientação da família na escolha da seleção nacional pela qual jogar. Na Itália, ele agrada muito tanto ao Napoli quanto à Juventus, que já se informou sobre ele. E o Milan? Amanhã enviará dois representantes a Cardiff para observar de perto um talento com 11 gols e 3 assistências em todas as competições.
O clube rossonero enviará emissários a Cardiff para o confronto entre o País de Gales e a Bósnia-Herzegovina, que determinará, muito provavelmente, qual será o próximo adversário da Itália nas repescagens. Alajbegovic, mas não só: o Milan também apreciou muito as qualidades do ponta-ofensivo, também bósnio, embora tenha nascido nos EUA, mais precisamente em Appleton, em Wisconsin, antes de escolher a seleção de seus pais.
- Getty Images Sport
ESCOTEIROS NA DINAMARCA
País de Gales x Bósnia e Herzegovina, mas não só: o Milan também acompanhará a repescagem entre a Dinamarca e a Macedônia do Norte. O dinamarquês Lucas Høgsberg, nascido em 2006, é um jogador que está na mira de Moncada: ele joga no Strasbourg e tem um grande potencial, além de características que parecem ser adequadas também para Allegri.