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Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

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Milão, olheiro em missão no Brasil: veja quem é Evertton Araújo, o meio-campista do Flamengo que está na mira de Gardiner

Milan
Flamengo
Mercado da bola

Milão: no Brasil, têm certeza: houve contato com o Flamengo para contratar o meio-campista Evertton Araújo, nascido em 2003

Nas últimas horas, a notícia vem circulando com grande insistência no Brasil: o Milan teria oferecido cerca de 15 milhões de euros pelo meio-campista Evertton Araujo e um contrato de cinco anos ao jogador. Os direitos do jogador, nascido em 2003, estão divididos ao meio: 70% pertencem ao Flamengo, enquanto os 30% restantes pertencem ao Volta Redonda.


Outras fontes próximas ao Mengão negam a existência de uma oferta concreta, classificando tudo como um simples interesse por parte do Milan, que recentemente mudou a comissão técnica e toda a área administrativa e de olheiros.

  • SOB OBSERVAÇÃO ESPECIAL HÁ VÁRIOS MESES

    Independentemente da veracidade ou não da oferta, parece que o Milan vem acompanhando Evertton Araujo há vários meses, por meio do trabalho de monitoramento e análise de dados realizado por Gardiner e Lomonte. No Brasil, ele é considerado pronto para jogar na Europa e com uma avaliação que, no geral, está ao alcance dos clubes italianos: 20 milhões de euros.

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  • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

    Evertton Araujo é um meio-campista habilidoso nas transições e na pressão, cujos pontos fortes são a intensidade e a agressividade na recuperação da bola. Sua posição preferida é a de volante à frente da zaga, mas ele também pode atuar como meio-campista central. Ele poderia ocupar a função de volante posicional no esquema de Ruben Amorim: vence muitos duelos e consegue cobrir uma grande área do campo.


    No Flamengo, ele tem apresentado um crescimento constante do ponto de vista tático. Após a estreia no time principal em 2023, Evertton Araujo conquistou progressivamente espaço no clube mais titulado do Brasil. Na temporada de 2025, ele somou 35 partidas e um gol; em 2026, já soma 13 partidas.