Milão, olheiro em missão no Brasil: veja quem é Evertton Araújo, o meio-campista do Flamengo que está na mira de Gardiner

Nas últimas horas, a notícia vem circulando com grande insistência no Brasil: o Milan teria oferecido cerca de 15 milhões de euros pelo meio-campista Evertton Araujo e um contrato de cinco anos ao jogador. Os direitos do jogador, nascido em 2003, estão divididos ao meio: 70% pertencem ao Flamengo, enquanto os 30% restantes pertencem ao Volta Redonda.





Outras fontes próximas ao Mengão negam a existência de uma oferta concreta, classificando tudo como um simples interesse por parte do Milan, que recentemente mudou a comissão técnica e toda a área administrativa e de olheiros.