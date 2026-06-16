O longo processo de seleção está agora definitivamente encerrado. Rúben Amorim é o novo técnico do Milan: o clube rossonero anunciou a notícia por meio de um comunicado publicado em seus canais oficiais.





“O AC Milan informa que confiou a condução técnica da equipe principal masculina a Rúben Amorim.

Amorim iniciou sua carreira como técnico em 2018, após encerrar sua trajetória como jogador profissional, durante a qual vestiu as camisas do Belenenses e do Benfica, além da seleção portuguesa.

Após suas primeiras experiências no banco de reservas do Casa Pia e do Braga, em 2020 ele assumiu o comando do Sporting CP, dando início a um ciclo caracterizado por uma forte identidade de jogo, inovação e valorização dos jogadores. Uma trajetória que se traduz em resultados concretos: dois títulos de campeão de Portugal, duas Copas da Liga e uma Supercopa. Antes de chegar ao Milan, ele atuou como técnico do Manchester United.

Ao longo de sua carreira, Amorim desenvolveu uma abordagem tática moderna e ofensiva, apoiada por uma sólida organização de jogo, demonstrando uma capacidade especial de valorizar jovens talentos e acompanhá-los em sua trajetória de crescimento.”