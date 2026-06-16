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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milão, oficial: eis Amorim: “É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo, plenamente consciente do que essas cores representam”

Rúben Amorim
Milan
Mercado da bola

Milão, agora é oficial: Ruben Amorim é o novo técnico. Ele assume o lugar de Massimiliano Allegri

O longo processo de seleção está agora definitivamente encerrado. Rúben Amorim é o novo técnico do Milan: o clube rossonero anunciou a notícia por meio de um comunicado publicado em seus canais oficiais.


“O AC Milan informa que confiou a condução técnica da equipe principal masculina a Rúben Amorim.

Amorim iniciou sua carreira como técnico em 2018, após encerrar sua trajetória como jogador profissional, durante a qual vestiu as camisas do Belenenses e do Benfica, além da seleção portuguesa.

Após suas primeiras experiências no banco de reservas do Casa Pia e do Braga, em 2020 ele assumiu o comando do Sporting CP, dando início a um ciclo caracterizado por uma forte identidade de jogo, inovação e valorização dos jogadores. Uma trajetória que se traduz em resultados concretos: dois títulos de campeão de Portugal, duas Copas da Liga e uma Supercopa. Antes de chegar ao Milan, ele atuou como técnico do Manchester United.

Ao longo de sua carreira, Amorim desenvolveu uma abordagem tática moderna e ofensiva, apoiada por uma sólida organização de jogo, demonstrando uma capacidade especial de valorizar jovens talentos e acompanhá-los em sua trajetória de crescimento.”

  • AS PALAVRAS DO CARDINAL

    "Acompanhamos o Rúben há anos. Sua trajetória no Sporting foi extraordinária e reflete exatamente o estilo de jogo que estamos buscando. Ele é um dos técnicos mais preparados e inovadores da nova geração europeia: jovem, ambicioso, com uma identidade futebolística clara e uma abordagem tática bem definida", declarou Gerry Cardinale, sócio-gerente da RedBird Capital Partners. “Rúben acredita em um futebol ofensivo e de alta intensidade. Sua filosofia se alinha perfeitamente à nossa visão, e suas qualidades de liderança, aliadas à capacidade de desenvolver os jogadores, nos impressionaram profundamente. Acreditamos nele e estamos entusiasmados em recebê-lo no clube.”

    • Publicidade

  • E AS DA AMORIM

    "Existem ambições que nos acompanham ao longo de toda a carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas", declarou Rúben Amorim"Sei perfeitamente o que este clube representa: história, prestígio e uma torcida extraordinária em todo o mundo. É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que essas cores significam. Mal posso esperar para começar e viver a cada dia a paixão que anima o Milan".

    O AC Milan dá as calorosas boas-vindas a Rúben e à sua comissão técnica.