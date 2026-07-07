O Tottenham está levando a sério a contratação de Rafael Leão e se prepara para lançar uma oferta para tentar garantir o ponta que está de saída do Milan. O time de De Zerbi surge com força nas cotações para o português e, segundo os analistas de apostas da Goldbet e da Planetwin365, torna-se o destino mais provável, com cotação de 3,75 vezes a aposta. Um cenário que intriga Leão, que em Londres, no lado dos Spurs, se reuniria com Tonali para recriar parte da espinha dorsal do título do Milan na temporada 2021/2022.





Entre as outras possibilidades mais comentadas nas últimas horas está o Barcelona, que, no entanto, ainda enfrenta algumas dificuldades financeiras; também por isso, a hipótese catalã permanece, por enquanto, pouco provável para as casas de apostas, que oferecem a transferência com cotação de 10,00. Em comparação com as últimas semanas, também se afastam as hipóteses do Manchester United (que passou de 6,00 para 7,00) e do Galatasaray (que disparou de 3,00 para 8,50).