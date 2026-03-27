Milão, o que muda para Alajbegovic: o Bayer Leverkusen o recontrata do Salzburg com a cláusula de rescisão, é oficial

No seu país, ele já é quase um herói; no mercado, é um nome muito comentado: um momento mágico para Kerim Alajbegovic.





O jovem talento nascido em 2007, do Salzburgo, está na boca de todos há várias semanas e esta pausa para os jogos das seleções está impulsionando ainda mais sua cotação.





Foi ele, de fato, quem marcou o pênalti decisivo que permitiu à Bósnia vencer em Cardiff contra o País de Gales e garantir o acesso à final da repescagem para a Copa do Mundo, a ser disputada em casa (em Zenica) contra a Itália na terça-feira, 31 de março.





E após o pênalti decisivo, surge uma novidade importante que pode mudar as perspectivas para o futuro do jogador de 18 anos, cortejado pelo Milan e não só.





QUEM É KERIM ALAJBEGOVIC