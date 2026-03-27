Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

Traduzido por

Milão, o que muda para Alajbegovic: o Bayer Leverkusen o recontrata do Salzburg com a cláusula de rescisão, é oficial

Milan
Mercado da bola
Bayer Leverkusen
K. Alajbegovic
Salzburg
Campeonato Italiano
Bundesliga
Bundesliga

Novidades sobre a jovem promessa bósnia, que está na mira do Milan para o ataque do futuro: a situação de Alajbegovic muda.

No seu país, ele já é quase um herói; no mercado, é um nome muito comentado: um momento mágico para Kerim Alajbegovic.


O jovem talento nascido em 2007, do Salzburgo, está na boca de todos há várias semanas e esta pausa para os jogos das seleções está impulsionando ainda mais sua cotação.


Foi ele, de fato, quem marcou o pênalti decisivo que permitiu à Bósnia vencer em Cardiff contra o País de Gales e garantir o acesso à final da repescagem para a Copa do Mundo, a ser disputada em casa (em Zenica) contra a Itália na terça-feira, 31 de março.


E após o pênalti decisivo, surge uma novidade importante que pode mudar as perspectivas para o futuro do jogador de 18 anos, cortejado pelo Milan e não só.


QUEM É KERIM ALAJBEGOVIC

  • O BAYER LEVERKUSEN TRAZ DE VOLTA ALAJBEGOVIC

    Logo após a vitória em Cardiff, chegou uma notícia crucial para Alajbegovic, que mudará de clube no meio do ano.


    O Bayer Leverkusen comunicou oficialmente que trouxe de volta o ponta-direita nascido em Colônia. Para isso, exerceu a opção de recompra acordada com o Salzburgo no momento da transferência no verão passado (por 2 milhões de euros): o clube austríaco receberá 8 milhões de euros pelo jogador.


    O jogador de 18 anos assinou um contrato de cinco anos com o Bayer Leverkusen.

    • Publicidade

  • O ANÚNCIO DO LEVERKUSEN



  • O QUE MUDARÁ PARA O MILAN

    Uma notícia que interessa ao Milan.


    Os rossoneri estão de olho em Alajbegovic, e isso fica comprovado pelo fato de que havia olheiros presentes no Cardiff City Stadium para observar de perto o jovem durante o jogo entre País de Gales e Bósnia.


    Muda, portanto, o interlocutor, do Salzburgo para o Bayer Leverkusen, mas, acima de tudo, agora será preciso entender quais serão as intenções do clube alemão em relação ao jogador nascido em 2007: se haverá a vontade de mantê-lo e apostar nele ou se, ao contrário, se preferirá optar por uma venda que possa gerar um lucro significativo, portanto, por um valor superior a 15-20 milhões de euros.

  • TAMBÉM ESTÃO A JUVENTUS E O NÁPOLES

    O Milan está de olho, mas não é o único time italiano a ter colocado Alajbegovic na mira.


    Nas últimas semanas, de fato, também surgiu o interesse do Napoli e, sobretudo, da Juventus, que há tempo acompanha um talento comparado, por idade e características, a jogadores como Kenan Yildiz e Florian Wirtz.

  • A TEMPORADA DE ALAJBEGOVIC

    Nesta temporada com o Salzburgo, Alajbegovic acumulou até agora 36 partidas no total entre o campeonato, a copa nacional, a Liga Europa e as eliminatórias da Liga dos Campeões, marcando 11 gols e dando 3 assistências.