Milão, o que está acontecendo na área de San Francesco, em San Donato? Entre projetos, recursos ao TAR e problemas de degradação

A decisão do Milan de voltar a investir na aquisição da área de San Siro levou, inevitavelmente, a mudanças em outro projeto da Red Bird: a construção de um estádio independente na área de San Francesco, em San Donato Milanese.

Até o momento, a propriedade americana, detentora da maioria das ações do clube da via Aldo Rossi, já havia investido 55 milhões de euros, antes da suspensão do Acordo de Programa assinado.

Para entender o que está acontecendo, é preciso dar um passo atrás: o projeto do novo estádio do Milan na área de San Francesco, em San Donato Milanese, havia sido bloqueado pelo Tribunal Administrativo Regional (TAR) da Lombardia em outubro de 2025. A decisão anulou a deliberação de 2021 que transformava a área, destinando uma parte significativa do terreno a área verde, tornando ilegítimo o projeto inicial.