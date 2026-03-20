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Italy Daily Life 2023Getty Images News

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Milão, o que está acontecendo na área de San Francesco, em San Donato? Entre projetos, recursos ao TAR e problemas de degradação

Após o recurso interposto pelos Verdes junto ao Tribunal Administrativo Regional, o projeto do Milan para a área de San Francesco, em San Donato, está totalmente paralisado

A decisão do Milan de voltar a investir na aquisição da área de San Siro levou, inevitavelmente, a mudanças em outro projeto da Red Bird: a construção de um estádio independente na área de San Francesco, em San Donato Milanese.

Até o momento, a propriedade americana, detentora da maioria das ações do clube da via Aldo Rossi, já havia investido 55 milhões de euros, antes da suspensão do Acordo de Programa assinado.

Para entender o que está acontecendo, é preciso dar um passo atrás: o projeto do novo estádio do Milan na área de San Francesco, em San Donato Milanese, havia sido bloqueado pelo Tribunal Administrativo Regional (TAR) da Lombardia em outubro de 2025. A decisão anulou a deliberação de 2021 que transformava a área, destinando uma parte significativa do terreno a área verde, tornando ilegítimo o projeto inicial.

  • PANORÂMICA DA SITUAÇÃO

    O tribunal suspendeu o processo na sequência do recurso interposto por cidadãos e pelo Comitê “No Stadio”, questionando a destinação de uso de uma parte significativa dos terrenos (cerca de 45.000 m² de um total muito maior). A contestação foi levada adiante principalmente pelo Partido Verde e, posteriormente, aceita pelo Tribunal Administrativo Regional (TAR).

    Em janeiro de 2026, a Prefeitura comunicou o encerramento do acordo de programa com resultado negativo, interrompendo de fato o desenvolvimento do projeto principal do estádio.

    O município de San Donato, segundo informações obtidas por nossa redação, encontra-se em fase de espera em relação a algumas avaliações e espera que o recurso apresentado pelos Verdes seja esclarecido em breve. O objetivo continua o mesmo: avaliar e debater um projeto sério que possa trazer melhorias para a comunidade e para a força econômica do próprio município.



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  • ÁREA RECUPERADA

    Em 10 de junho de 2024, há cerca de dois anos, foram iniciadas as obras de limpeza geral da área de San Francesco, em San Donato Milanese: tratava-se de trabalhos que incluíam o corte da grama, a remoção de lixo e a instalação de uma cerca. Uma obra importante que, apesar das reclamações de ambientalistas e moradores sobre o impacto ecológico, também levou à requalificação de uma extensa área que estava tomada pelo desordem e pelo tráfico de drogas.

    O risco mais significativo dessa fase de impasse é que certas questões possam voltar a preocupar tanto a prefeitura quanto a comunidade de San Donato. No momento, segundo fontes bem informadas, a situação ainda está sob controle.

  • DESVALORIZAÇÃO DE ONZE MILHÕES

    A suspensão do Acordo de Programa resultou em uma baixa contábil de cerca de 11 milhões de euros, conforme também destacado no último balanço patrimonial do Rossonero: “maiores baixas contábeis em outras imobilizações corpóreas (devido à suspensão do processo administrativo para a construção do projeto do novo estádio no município de San Donato Milanese) no valor de 11 milhões de euros”.

  • PROJETOS FUTUROS E ALTERNATIVAS

    O Milan não descartou de forma alguma a possibilidade de desenvolver um complexo esportivo na área de San Francesco, no município ao sul de Milão. Os terrenos são propriedade da empresa da Via Aldo Rossi por meio de sua subsidiária SportLifeCity.

    Os rumores apontam para várias alternativas em relação à construção do novo estádio: a principal é a criação de um centro para as categorias de base, que possa dar continuidade ao trabalho e aos projetos desenvolvidos no Vismara.

    Não se trata apenas do setor juvenil, pois o Milan também pensa em um polo dedicado à sua equipe de futebol feminino.

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