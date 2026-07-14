Milão, o ponto da situação sobre os reforços para o meio-campo ofensivo: de Karetsas a Pedro Gonçalves, quem sobe e quem desce. E surge Zaniolo

Depois da contratação de Gonçalo Ramos, do PSG, e da imediata conclusão da negociação por Mario Gila, da Lazio, o Milan continua ativo no mercado de transferências. Outra posição que precisa de reforços é a dos meias-atacantes: quem já assistiu aos jogos das equipes de Amorin sabe bem o quanto o novo técnico rossonero conta com esses jogadores criativos atrás dos atacantes. No Sporting de Lisboa, quem se beneficiou desse aspecto foi, por exemplo, Bruno Fernandes, que nos cinco meses que passou ao lado do novo técnico do Milan antes da transferência para o Manchester United, em janeiro de 2020, decolou graças também ao trabalho realizado justamente com Amorim.