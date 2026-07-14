Depois da contratação de Gonçalo Ramos, do PSG, e da imediata conclusão da negociação por Mario Gila, da Lazio, o Milan continua ativo no mercado de transferências. Outra posição que precisa de reforços é a dos meias-atacantes: quem já assistiu aos jogos das equipes de Amorin sabe bem o quanto o novo técnico rossonero conta com esses jogadores criativos atrás dos atacantes. No Sporting de Lisboa, quem se beneficiou desse aspecto foi, por exemplo, Bruno Fernandes, que nos cinco meses que passou ao lado do novo técnico do Milan antes da transferência para o Manchester United, em janeiro de 2020, decolou graças também ao trabalho realizado justamente com Amorim.
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Milão, o ponto da situação sobre os reforços para o meio-campo ofensivo: de Karetsas a Pedro Gonçalves, quem sobe e quem desce. E surge Zaniolo
UZUN É MUITO CARO
O departamento de olheiros do Milan aprovou com nota máxima Can Uzun, meio-campista ofensivo destro que atua pelo Eintracht de Frankfurt. Nascido em Regensburg em 2005, na Alemanha, ele defendeu as cores da Turquia na Copa do Mundo que ainda está em andamento. O problema está na avaliação: o clube alemão, famoso por ser um time decididamente caro, fixou em 60 milhões de euros o preço de transferência.
ALAJABEGOVIC-ATALANTA
Ibrahimovic o contrataria imediatamente, mas há uma ala dentro do Milan que prefere apostar em um jogador com características diferentes. Alajbegovic está há meses na mira dos rossoneri e pode deixar o Bayer Leverkusen, apesar de ter acabado de ser resgatado pelo Salzburgo por 8 milhões de euros. Futuro na Itália? Sim, mas com uma camisa diferente: Giuntoli acelerou as negociações para levá-lo à Atalanta.
AMEAÇA PARA KARETSAS
Outro nome em análise é o de Karetsas, do Genk: o valor pedido é de 35 a 40 milhões de euros pelo grego de 18 anos. Os números são expressivos: na Pro League, ele deu 10 assistências, além das 4 que marcou na Liga Europa. Ele marcou dois gols. O mercado belga continua muito caro. E a ameaça de uma contratação por parte do Borussia Dortmund está cada vez mais concreta: os amarelo-pretos já chegaram a um acordo com os agentes do jogador, mas ainda falta o acordo com o Genk.
ZANIOLO OFERECIDO
Devido aos problemas com a Udinese relacionados ao contrato e às suas condições financeiras, Zanolo voltou a estar no mercado. Nas últimas horas, a equipe do jogador número 10 da Juventus o propôs ao Milan: nos próximos dias, saberemos se essa possibilidade vai se concretizar ou não.
OPORTUNIDADES EM GONÇALVES
Por último,mas não menos importante, Pedro Gonçalves, mais conhecido como Pote, é um jogador que Amorin conhece muito bem desde a época em que jogava no Sporting de Lisboa. Há uma cláusula de rescisão de 60 milhões, mas talvez bastem apenas 25 ou 30 milhões para trazê-lo para Milanello.
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