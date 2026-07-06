A negociação de Gila com o Milan entrou na fase operacional. Esta manhã, Alejandro Camano, agente do zagueiro espanhol, chegou a Roma para conversar diretamente com Claudio Lotito e convencê-lo a aceitar a proposta do clube rossonero. Após a investida da última sexta-feira, o clube rossonero está sozinho na liderança na disputa pelo ex-zagueiro do Real Madrid.
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Milão: o agente de Gila está em Roma para negociar com Lotito; Calvani será incluído na negociação
OFERTA DE 30 MILHÕES
O presidente da Lazio, Claudio Lotito, fixou o preço do zagueiro espanhol em nada menos que 30 milhões de euros, sem qualquer intenção de fazer descontos. Isso porque o clube biancoceleste terá que repassar 50% do lucro da venda ao Real Madrid. A Atalanta havia se limitado a uma proposta de 22 milhões de euros como valor fixo, mais 3 em bônus, sem, no entanto, encontrar uma abertura por parte do jogador. O Napoli foi o primeiro a se interessar por Gila, mas não avançou nas negociações porque De Laurentiis havia sido claro com seu diretor, Manna: antes de fechar uma contratação, é preciso resolver bem as saídas.
O Milan está preparando uma proposta de 25 milhões de euros de base fixa mais 5 em bônus, com o apoio do agente Camano, que está em Roma para conversar com a Lazio. Entre o “Diavolo” e o jogador, há total entendimento para um contrato de cinco anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada (o clube rossonero pode se valer do Decreto Crescimento).
CALVANI NA OPERAÇÃO
A chave estratégica para quebrar definitivamente a defesa do Biancoceleste chama-se Lorenzo Calvani, um promissor lateral-esquerdo nascido em 2008. Kirovski está em negociações avançadas com o agente do jovem talento do Biancoceleste; um acordo não está tão distante e poderia até reduzir a diferença entre o salário fixo e os bônus para a contratação de Gila pelo Rossonero. São horas cruciais, e Gila parece cada vez mais próximo do Rossonero...
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