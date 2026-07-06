Milão: o agente de Gila está em Roma para negociar com Lotito; Calvani será incluído na negociação

O presidente da Lazio, Claudio Lotito, fixou o preço do zagueiro espanhol em nada menos que 30 milhões de euros, sem qualquer intenção de fazer descontos. Isso porque o clube biancoceleste terá que repassar 50% do lucro da venda ao Real Madrid. A Atalanta havia se limitado a uma proposta de 22 milhões de euros como valor fixo, mais 3 em bônus, sem, no entanto, encontrar uma abertura por parte do jogador. O Napoli foi o primeiro a se interessar por Gila, mas não avançou nas negociações porque De Laurentiis havia sido claro com seu diretor, Manna: antes de fechar uma contratação, é preciso resolver bem as saídas.





O Milan está preparando uma proposta de 25 milhões de euros de base fixa mais 5 em bônus, com o apoio do agente Camano, que está em Roma para conversar com a Lazio. Entre o “Diavolo” e o jogador, há total entendimento para um contrato de cinco anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada (o clube rossonero pode se valer do Decreto Crescimento).