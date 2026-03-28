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grafica andrej kostic montenegro 2025 2026Getty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milão, negócio fechado: Andrej Kostic já está em Milão para os exames médicos

Milan
Mercado da bola
A. Kostic
Partizan

O Milan garante um atacante de grande potencial para o futuro: a contratação de Kostic está fechada.

Missão cumprida para o Milan, que garante um dos maiores talentos que o cenário europeu tem a oferecer no momento: está fechada a contratação de Andrej Kostic, do Partizan Belgrado, para o verão.

A notícia divulgada por Luca Maninetti encontra respostas positivas, conforme confirmado pela redação do Calciomercato: o clube da Via Aldo Rossi fechou contrato com o jovem atacante montenegrino, chegando a um acordo com o time sérvio, e o jogador nascido em 2007 já está em Milão, pronto para realizar os exames médicos com o clube rossonero amanhã (domingo, 29 de março).

O Milan fecha assim a primeira contratação para a próxima temporada.

  • A TENTATIVA EM JANEIRO

    Conclui-se, portanto, com sucesso uma das pequenas novelas que marcaram a janela de transferências de janeiro do Milan: já na última janela de inverno, de fato, o Milan tentou contratar o jovem talento montenegrino, sem, no entanto, conseguir chegar a um acordo com o Partizan de Belgrado.

    Lembramos que ainda havia uma certa distância em termos financeiros entre os dois clubes: em janeiro, o Milanhavia enviado uma proposta baseada em uma oferta fixa entre 2 e 3 milhões de euros — que poderia chegar a atingir até 7/8 milhões, apenas graças à inclusão de alguns bônus — nunca aceita pelo Partizan, que também precisava levar em conta que 20% da futura revenda do jogador caberia ao seu antigo clube, proprietário do cartão, ou seja, o Podgorica.

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  • VONTADE CLARA

    No fim das contas, foi recompensada a grande determinação de Andrej Kostic, que, desde o momento em que surgiu a possibilidade de vestir a camisa rossonera no futuro, sempre deixou claro ao Partizan e ao seu agente (Darko Ristic, ou seja, aquele que, em sua agência, também cuida dos interesses de Dusan Vlahovic) que desejava ir jogar pelo Milan.

    Uma vontade que, já nos últimos meses, havia levado a um entendimento básico e à definição de um acordo sobre a duração do contrato e os termos financeiros do mesmo entre o clube milanês e a equipe do jogador nascido em 2007.

  • O PLANO PARA O FUTURO

    Kostic passará amanhã pelos exames médicos de rotina com o Milan e, a partir do próximo dia 1º de julho, se juntará ao time rossonero. Grande perspicácia e trabalho por parte do diretor esportivo do Milan, FuturoKirovski, que há semanas vinha trabalhando ao lado da equipe do jogador da seleção sub-21 de Montenegro para chegar a um acordo final com o Partizan de Belgrado.

    Agora, o plano do Milan prevê que, a partir da próxima temporada, Kostic se junte à equipe de Massimo Oddo para, eventualmente, subir na hierarquia e chegar ao time principal para ser avaliado por Massimiliano Allegri.

    Nesta temporada, Kostic já acumulou 34 partidas em todas as competições (incluindo as eliminatórias da Liga Europa e da Liga Conferência), com 11 gols marcados, aos quais se soma também uma assistência.

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