Milão, negócio fechado: Andrej Kostic está garantido. Valores e detalhes: ele já está em Milão para os exames médicos

Missão cumprida para o Milan, que garante um dos maiores talentos que o cenário europeu tem a oferecer no momento: está fechada a contratação de Andrej Kostic, do Partizan Belgrado, para o verão.

A notícia divulgada por Luca Maninetti encontra respostas positivas, conforme confirmado pela redação do Calciomercato: o clube da Via Aldo Rossi fechou o contrato com o jovem atacante montenegrino, chegando a um acordo com o time sérvio, e o jogador nascido em 2007 já está em Milão, pronto para realizar os exames médicos com o clube rossonero amanhã (domingo, 29 de março).

O Milan fecha assim a primeira contratação para a próxima temporada.