O Milan continua apostando nos jovens e se prepara para receber um novo talento para sua equipe reserva. Estamos finalizando a negociação que levará Lorenzo Calvani da Lazio para o clube rossonero. Lateral-esquerdo nascido em 2008 e que já integra a seleção italiana Sub-17, Calvani começará sua trajetória no Milan na equipe Futuro.
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Milão: negociações com a Lazio por Calvani estão em fase final: valores e detalhes
NÚMEROS E DETALHES
Segundo informações obtidas por nossa redação, o Milan e a Lazio estão finalizando, neste momento, a contratação de Calvani por cerca de 1 milhão de euros mais bônus. Amanhã, o jogador nascido em 2008 deve se juntar ao Milan Futuro no segundo dia de pré-temporada em Milanello.
QUEM É CALVANI
Apesar da pouca idade, Calvani já acumulou uma experiência considerável no futebol juvenil de alto nível. Na última temporada, ele disputou 28 partidas no campeonato Primavera 1, registrando três assistências. A isso se somam duas participações na Coppa Primavera, marcadas por mais uma assistência.
O lateral também teve oportunidades na equipe Sub-18 da Lazio, com a qual somou quatro partidas, um gol e uma assistência. Números que destacam sua capacidade de acompanhar as jogadas ofensivas, chegar à linha de fundo e se tornar uma ameaça até nos últimos metros, além de uma excelente leitura defensiva.
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