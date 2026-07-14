Milão: negociações com a Lazio por Calvani estão em fase final: valores e detalhes

Apesar da pouca idade, Calvani já acumulou uma experiência considerável no futebol juvenil de alto nível. Na última temporada, ele disputou 28 partidas no campeonato Primavera 1, registrando três assistências. A isso se somam duas participações na Coppa Primavera, marcadas por mais uma assistência.





O lateral também teve oportunidades na equipe Sub-18 da Lazio, com a qual somou quatro partidas, um gol e uma assistência. Números que destacam sua capacidade de acompanhar as jogadas ofensivas, chegar à linha de fundo e se tornar uma ameaça até nos últimos metros, além de uma excelente leitura defensiva.