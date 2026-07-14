No dia da reunião em Milanello, Amorim teve uma longa conversa sobre o mercado de transferências com Cardinale, Gardiner e Almstadt. Entre os muitos pontos abordados, destacou-se a necessidade de incorporar ao elenco um jogador versátil, capaz de atuar tanto pela esquerda quanto pela direita na linha de meio-campo de quatro.
Traduzido por
Milão: negociações avançadas para a contratação de Estupinan pelo Aston Villa; Cardinale prepara uma investida por Mazraoui
MAZRAOUI É O FAVORITO
Para reforçar as laterais, um nome que agrada muito é o de Noussair Mazraoui, jogador versátil do Manchester United e da seleção marroquina. O técnico português o conhece bem, já que já trabalhou com ele ao longo da carreira, e o aprecia muito também por sua versatilidade, visto que ele pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. O próprio Ibrahimovic é um de seus apoiadores: ele o conhece bem há muito tempo e o elogiou publicamente, inclusive pelas atuações que teve na Copa do Mundo em andamento. Mazraoui é o nome no topo de uma lista de três ou quatro jogadores com essas características.
COM O DINHEIRO DE ESTUPINAN
O plano do Milan é claro: vender Estupinan e, com o valor da venda, dar início à negociação por Mazraoui. Quanto ao lateral equatoriano, cuja saída é certa pois não faz parte dos planos, está em andamento uma negociação com o Aston Villa: o pedido é de 20 milhões de euros, mas os Villans pretendem gastar menos. Estupinan é uma escolha específica de Unai Emery, que já o treinou no Villarreal: as partes estão otimistas quanto a chegar a um acordo.
É PRECISO CONVENCER O MANCHESTER UNITED
Assim que Estupinan for negociado (o que o Milan espera resolver em breve), Cardinale irá bater à porta do Manchester United, que não parece estar particularmente disposto a liberar Mazraoui. Será fundamental entender a disposição do jogador: caso ele se mostre aberto à ideia de ir para o Milan, será o próprio jogador quem solicitará a transferência aos Red Devils.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.