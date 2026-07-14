Milão: negociações avançadas para a contratação de Estupinan pelo Aston Villa; Cardinale prepara uma investida por Mazraoui

Para reforçar as laterais, um nome que agrada muito é o de Noussair Mazraoui, jogador versátil do Manchester United e da seleção marroquina. O técnico português o conhece bem, já que já trabalhou com ele ao longo da carreira, e o aprecia muito também por sua versatilidade, visto que ele pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. O próprio Ibrahimovic é um de seus apoiadores: ele o conhece bem há muito tempo e o elogiou publicamente, inclusive pelas atuações que teve na Copa do Mundo em andamento. Mazraoui é o nome no topo de uma lista de três ou quatro jogadores com essas características.