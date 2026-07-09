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milan hello ricciGetty Images
Andrea Longoni

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Milão: mercado promissor, mas agora precisamos dos jogadores italianos. É preciso manter Ricci; Tonali teve um desempenho pior na primeira temporada

Especiais e Opinião
Opinion
Campeonato Italiano
Milan

A coluna de Andrea Longoni.

O início da janela de transferências do Milan é certamente promissor, além de, em certos aspectos, inesperado. Obviamente, será preciso aguardar os próximos passos e avaliar à medida que as coisas avançam, mas as perspectivas são boas. Não apenas porque foram concretizadas contratações importantes, como as de Gonçalo Ramos e Gila, mas também e sobretudo porque se percebe um projeto, há planejamento e o clube dá a impressão de estar em sintonia com seu técnico, Amorim.


Também é preciso levar em conta o fator tempo. Ao longo dos anos, havia negociações intermináveis, muitas vezes em agosto. Neste caso, a forma de agir parece bem diferente: negociações mais ágeis, com pagamentos de valores significativos, salários altos (outra novidade) e a vontade de definir a maior parte do elenco o mais rápido possível, sem esperar pelo fim da janela de transferências.

  • A diretoria do Rossonero também terá que levar em conta a questão das listas: serão necessários 4 jogadores formados no Milan e 4 jogadores formados em academias italianas. Parece-me que continua havendo um problema relacionado à cota de jogadores italianos. No “time” do possível novo time titular, faltam italianos. Gabbia subirá na hierarquia como reserva do zagueiro central que chegará, assim como Bartesaghi deverá ver um novo titular em seu lugar.


    E não é só isso. Nas últimas horas, falou-se da possível saída de Ricci. Ele não teve uma temporada espetacular, mas também não foi pior do que outros. Um pouco sem brilho, mas era seu primeiro ano no Milan: Tonali se saiu pior em sua primeira temporada.


    Antes de deixá-lo ir, se eu fosse o clube, pensaria duas vezes. Porque é um jogador que se encaixa bem no esquema de Amorim, como uma boa alternativa. Além disso, por ser italiano: pela questão das cotas, mas também porque os italianos na Itália geralmente desenvolvem um senso de pertencimento maior.

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  • Uma última reflexão sobre Pulisic, que ontem recebeu um importante reconhecimento do novo técnico. O valor do americano é indiscutível, mas neste ano civil ele esteve realmente irreconhecível. Incluindo a Copa do Mundo, em parte devido às lesões.


    Acho que é necessário refletir sobre a oportunidade de conceder um salário alto, como ele gostaria, a um jogador que frequentemente fica de fora. Da mesma forma, será bom e justo verificar se ele realmente deseja permanecer no Milan.


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