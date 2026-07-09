Milão: mercado promissor, mas agora precisamos dos jogadores italianos. É preciso manter Ricci; Tonali teve um desempenho pior na primeira temporada

O início da janela de transferências do Milan é certamente promissor, além de, em certos aspectos, inesperado. Obviamente, será preciso aguardar os próximos passos e avaliar à medida que as coisas avançam, mas as perspectivas são boas. Não apenas porque foram concretizadas contratações importantes, como as de Gonçalo Ramos e Gila, mas também e sobretudo porque se percebe um projeto, há planejamento e o clube dá a impressão de estar em sintonia com seu técnico, Amorim.
Também é preciso levar em conta o fator tempo. Ao longo dos anos, havia negociações intermináveis, muitas vezes em agosto. Neste caso, a forma de agir parece bem diferente: negociações mais ágeis, com pagamentos de valores significativos, salários altos (outra novidade) e a vontade de definir a maior parte do elenco o mais rápido possível, sem esperar pelo fim da janela de transferências.