Milão: mercado promissor, mas agora precisamos dos jogadores italianos. É preciso manter Ricci; Tonali teve um desempenho pior na primeira temporada

A diretoria do Rossonero também terá que levar em conta a questão das listas: serão necessários 4 jogadores formados no Milan e 4 jogadores formados em academias italianas. Parece-me que continua havendo um problema relacionado à cota de jogadores italianos. No “time” do possível novo time titular, faltam italianos. Gabbia subirá na hierarquia como reserva do zagueiro central que chegará, assim como Bartesaghi deverá ver um novo titular em seu lugar.





E não é só isso. Nas últimas horas, falou-se da possível saída de Ricci. Ele não teve uma temporada espetacular, mas também não foi pior do que outros. Um pouco sem brilho, mas era seu primeiro ano no Milan: Tonali se saiu pior em sua primeira temporada.





Antes de deixá-lo ir, se eu fosse o clube, pensaria duas vezes. Porque é um jogador que se encaixa bem no esquema de Amorim, como uma boa alternativa. Além disso, por ser italiano: pela questão das cotas, mas também porque os italianos na Itália geralmente desenvolvem um senso de pertencimento maior.