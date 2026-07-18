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lucumi bologna 2024 25 espressioneGetty

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Milão, Lucumi, do Bologna, é sugerido: a resposta do clube rossonero e o valor real do jogador

Milan

Bolonha, Lucumi está de saída: a cláusula expirou, e os agentes o estão propondo ao Milan

Amorim tem grande admiração por Gila, e sua chegada foi recebida com grande entusiasmo pelo técnico português. No entanto, a contratação do espanhol não será a única para uma defesa que está prestes a se despedir de Fikayo Tomori. Inácio, do Sporting de Lisboa, continua na mira; houve contatos também nos últimos dias para manter vivo o interesse.

  • OFERTA DE LUCUMI

    Jhon Lucumi, zagueiro nascido em Cali, na Colômbia, em 1998, está prestes a deixar o Bologna mais por vontade própria do que por decisão do clube da Emília. A Juventus vem negociando sua contratação há várias semanas, sem ter chegado, até o momento, a um acordo com o Bologna. Enquanto isso, os agentes do jogador o propuseram a Gardiner e Almstadt nos últimos dias, considerando que o Milan está no mercado em busca de novos reforços para a defesa.

    • Publicidade

  • QUANTO CUSTA

    Lucumi tinha uma cláusula de rescisão de 28 milhões que expirou nos últimos dias. É por isso que agora é possível negociar com o Bologna por valores menores: por 23/24 milhões, a transferência pode receber sinal verde.

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