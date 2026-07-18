Milão, Lucumi, do Bologna, é sugerido: a resposta do clube rossonero e o valor real do jogador

Jhon Lucumi, zagueiro nascido em Cali, na Colômbia, em 1998, está prestes a deixar o Bologna mais por vontade própria do que por decisão do clube da Emília. A Juventus vem negociando sua contratação há várias semanas, sem ter chegado, até o momento, a um acordo com o Bologna. Enquanto isso, os agentes do jogador o propuseram a Gardiner e Almstadt nos últimos dias, considerando que o Milan está no mercado em busca de novos reforços para a defesa.