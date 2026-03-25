Boas notícias para o Milan e para Massimiliano Allegri de vista do confronto de 6 de abril no Estádio Maradona contra o Napoli de Antonio Conte. Conforme o plano divulgado nos últimos dias, Ruben Loftus-Cheek voltou a treinar com o grupo usando um protetor facial. O meio-campista rossonero havia sido operado no dia seguinte ao jogo Milan x Parma para corrigir a fratura no osso alveolar, que também resultou na perda de alguns dentes. A cirurgia no meio-campista inglês foi realizada por uma equipe de especialistas em cirurgia maxilofacial.
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Milão: Loftus-Cheek volta a treinar com o grupo; Leão e Gabbia fazem fisioterapia
A CAMINHO DA CONVOCAÇÃO
A colisão acidental com Corvi parecia ter comprometido a temporada de Loftus-Cheek, mas, graças à equipe médica do Milan, ele agora está pronto para ajudar o time nesta reta final da temporada, que pode reservar algumas surpresas. O inglês treinou com o grupo (reduzido devido aos jogadores convocados pelas respectivas seleções) e estará à disposição de Allegri para o confronto no Estádio Maradona contra o Napoli.
TERAPIAS PARA LEAO E GABBIA
RafaLeão e MatteoGabbia continuaram com suas terapias e tratamentos; suas condições e evolução serão acompanhadas diariamente. O objetivo, para ambos, é estar à disposição de Allegri logo após o retorno da pausa.