Milão: Loftus-Cheek volta a treinar com o grupo; Leão e Gabbia fazem fisioterapia

Boas notícias para o Milan e para Massimiliano Allegri de vista do confronto de 6 de abril no Estádio Maradona contra o Napoli de Antonio Conte. Conforme o plano divulgado nos últimos dias, Ruben Loftus-Cheek voltou a treinar com o grupo usando um protetor facial. O meio-campista rossonero havia sido operado no dia seguinte ao jogo Milan x Parma para corrigir a fratura no osso alveolar, que também resultou na perda de alguns dentes. A cirurgia no meio-campista inglês foi realizada por uma equipe de especialistas em cirurgia maxilofacial.