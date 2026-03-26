Rafael Leão ainda enfrenta alguns problemasfísicos que o têm acompanhado durante grande parte da temporada e o obrigaram a jogar em condições não ideais nos últimos meses. O camisa dez do Milan precisa, de fato, lidar com uma lesão no adutor que voltou a se agravar e, por esse motivo, viajou para Portugal para realizar exames especializados e tentar encontrar uma soluçãodefinitiva.
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Milão: Leão viaja para Portugal para tratar de uma lesão no adutor: o plano de recuperação e o estado físico de vista para o jogo contra o Napoli
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Conforme noticiado pelo MilanNews, o atacante português voou para Portugal para realizar exames e avaliar melhor o incômodo no adutor. De acordo com o clube da Via Aldo Rossi, Leão continuará o período de recuperação em solo luso e retornará a Milão na próxima semana, para se juntar ao grupo de vista do delicado confronto do campeonato contra o Napoli.
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Dadas as condições do atacante português, até o momento é difícil determinar se Rafa conseguirá se recuperar a tempo para o grande confronto contra o Napoli de Conte, marcado para a segunda-feira, 6 de abril, às 20h45. Certamente, a pausa para os jogos das seleções chegou na hora certa e pode permitir que o camisa 10 do Milan supere o incômodo muscular.
A TEMPORADA DE LEAO
A temporada de Leão até agora tem sido positiva em termos de golos, já que o jogador nascido em 1999 marcou 10 gols e deu 2 assistências em 24 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália. O certo é que, em algumas partidas, o português não brilhou de forma alguma, em parte devido a essa lesão no adutor que não lhe permitiu entrar em campo a 100%, como o técnico Allegri sempre destacou nas últimas semanas.