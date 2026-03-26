A temporada de Leão até agora tem sido positiva em termos de golos, já que o jogador nascido em 1999 marcou 10 gols e deu 2 assistências em 24 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália. O certo é que, em algumas partidas, o português não brilhou de forma alguma, em parte devido a essa lesão no adutor que não lhe permitiu entrar em campo a 100%, como o técnico Allegri sempre destacou nas últimas semanas.