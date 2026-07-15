Milão, Leão vai te deixar rico: com a venda do craque português, prevê-se um lucro de 50 milhões de euros

“Intensidade” é a palavra-chave para descrever os dois primeiros dias de volta aos treinos sob o comando de Ruben Amorim. O Milan precisa ser intenso em campo, mas antes precisa sê-lo fora dele, no mercado de transferências, pois o time precisa de reforços para se aproximar do projeto que o técnico português e o presidente Gerry Cardinale têm em mente. Depois de ter fechado duas contratações que somaram 100 milhões de euros com Gonçalo Ramos e Mario Gila, será importante trabalhar bem também nas saídas. A mais importante continua sendo a de Rafael Leão, sobre quem já se registram os primeiros movimentos para planejar uma transferência tão dolorosa quanto inevitável.