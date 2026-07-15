“Intensidade” é a palavra-chave para descrever os dois primeiros dias de volta aos treinos sob o comando de Ruben Amorim. O Milan precisa ser intenso em campo, mas antes precisa sê-lo fora dele, no mercado de transferências, pois o time precisa de reforços para se aproximar do projeto que o técnico português e o presidente Gerry Cardinale têm em mente. Depois de ter fechado duas contratações que somaram 100 milhões de euros com Gonçalo Ramos e Mario Gila, será importante trabalhar bem também nas saídas. A mais importante continua sendo a de Rafael Leão, sobre quem já se registram os primeiros movimentos para planejar uma transferência tão dolorosa quanto inevitável.
Traduzido por
Milão, Leão vai te deixar rico: com a venda do craque português, prevê-se um lucro de 50 milhões de euros
AVALIAÇÃO DE 60 MILHÕES DE EUROS
A comitiva de Rafael Leão é uma espécie de time de futsal formado por advogados, seu pai, Antonio, intermediários e Jorge Mendes, encarregado por Gerry Cardinale de apresentar ofertas pelo número 10 do Rossonero. Na Via Aldo Rossi, mantêm a calma e a serenidade: a venda de Leão não deve ser influenciada pela pressa, mas sim o resultado de uma estratégia bem definida. Os números serão fundamentais e determinantes, pois o Milan quer 60 milhões de euros para se despedir daquele que foi o símbolo do 19º título da história, conquistado em Reggio Emilia.
GRANDE PLUSVALIA
O valor mínimo para vender Leão seria de 11,212 mln, ou seja, o valor residual no balanço, mas o Milan não está disposto a fazer descontos.O português deve gerar um lucro de capital expressivo, e a meta é atingir a marca de 50 milhões de euros. É difícil, sim, mas não impossível, especialmente se parte das propostas estiver vindo de um campeonato rico como o árabe.
VONTADE DE TOTTENHAM
As prioridades não mudaram nem para o Milan nem para Leão, que insiste em aguardar ofertas da Inglaterra: Rafa sonha em jogar na Premier League e começou a trocar mensagens com o amigo Tonali sobre o Tottenham. A equipe do português o ofereceu ao Spurs, de Roberto De Zerbi, mas as únicas propostas concretas vieram da Arábia Saudita. No momento, Leão não está aberto a essa solução, mas sua posição pode se flexibilizar daqui a algumas semanas caso não cheguem ofertas de uma das três principais ligas europeias.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.