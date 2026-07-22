E, no entanto, as coisas estão se movendo. O Galatasaray está tentando contratar Leão, que agora pediu um tempo para refletir: ele ainda não está 100% convencido quanto ao destino turco, mas há alguma abertura em relação a cerca de dez dias atrás. A equipe do português vem trabalhando há algum tempo no mercado da Premier League, mas, até o momento, não chegaram propostas concretas: o Aston Villa e o Tottenham tomaram nota das condições da possível negociação, mas não aprofundaram o assunto e estão trabalhando em outros perfis. O certo é que não há margem para reconstruir a história com a camisa vermelha e preta do Milan.