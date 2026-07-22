E, no entanto, as coisas estão se movendo. O Galatasaray está tentando contratar Leão, que agora pediu um tempo para refletir: ele ainda não está 100% convencido quanto ao destino turco, mas há alguma abertura em relação a cerca de dez dias atrás. A equipe do português vem trabalhando há algum tempo no mercado da Premier League, mas, até o momento, não chegaram propostas concretas: o Aston Villa e o Tottenham tomaram nota das condições da possível negociação, mas não aprofundaram o assunto e estão trabalhando em outros perfis. O certo é que não há margem para reconstruir a história com a camisa vermelha e preta do Milan.
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Milão: Leão reflete sobre a oferta do Galatasaray. Intermediários em ação; veja a posição do clube rossonero
INTERMEDIÁRIOS NO TRABALHO
Um intermediário muito ativo há anos no mercado do Galatasaray vem trabalhando incansavelmente para obter a aceitação definitiva de Leão à oferta de 8 milhões de euros mais 2 em bônus. Assim que receber o aval do jogador, ele mesmo negociaria diretamente com Gerry Cardinale. O craque português esteve em Istambul de férias nos últimos dias e começou a se familiarizar com o que pode ser sua próxima aventura profissional.
CARDINALE QUER 60 MILHÕES: HIPÓTESE DE EMPRÉSTIMO COM OBRIGAÇÃO DE COMPRA
Nesta fase, o Milan aguarda e não pretende mudar sua exigência de 60 milhões de euros pelo passe de Leão. Cardinale não descarta o Galatasaray, mas espera garantias e uma proposta à altura: segundo a Gazzetta dello Sport, o clube rossonero estaria aberto até mesmo a uma cessão por empréstimo com condições favoráveis para garantir a obrigação de compra.
TAMBÉM TEM O FENERBAHÇE
Nas últimas horas, além do Galatasaray, outro clube turco entrou em ação de forma decisiva em relação a Leão: trata-se do Fenerbahçe, time de Greenwood e Guendouzi. Fontes turcas revelam que o clássico de Istambul também pode esquentar no mercado de transferências em torno do alvo Leão.
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