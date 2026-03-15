Durante a partida entre Lazio e Milan, aos 67 minutos, com o placar em 1 a 0 para os donos da casa, Max Allegri fez uma dupla substituição no time rossonero: Leão e Fofana saíram, dando lugar a Fullkrug e Nkunku.

Leão, de forma muito clara e evidente, não gosta da substituição: primeiro conversa com Maignan, que se aproxima para tentar acalmá-lo, depois balança a cabeça. No momento de sair de campo, Allegri tenta abraçá-lo, mas o português parece não gostar e se esquiva. Conforme relatam os repórteres de campo da DAZN, Leão diz a Allegri: “Treinador, deixe-me em campo, faltam 20 minutos”.