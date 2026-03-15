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Milão, Leão fica furioso com a substituição: não aceita o abraço de Allegri e chuta as garrafinhas

O português demonstrou bastante nervosismo no momento da substituição

Durante a partida entre Lazio e Milan, aos 67 minutos, com o placar em 1 a 0 para os donos da casa, Max Allegri fez uma dupla substituição no time rossonero: Leão e Fofana saíram, dando lugar a Fullkrug e Nkunku.

Leão, de forma muito clara e evidente, não gosta da substituição: primeiro conversa com Maignan, que se aproxima para tentar acalmá-lo, depois balança a cabeça. No momento de sair de campo, Allegri tenta abraçá-lo, mas o português parece não gostar e se esquiva. Conforme relatam os repórteres de campo da DAZN, Leão diz a Allegri: “Treinador, deixe-me em campo, faltam 20 minutos”. 

  • CHUTES NAS GARRAFAS

    Uma vez no banco, como relatam os repórteres de campo da DAZN, Leão chuta algumas garrafinhas. 

    Capturado pelas câmeras alguns minutos depois, aos 84', Leão, sentado no banco, continua balançando a cabeça

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  • O COMENTÁRIO DE ALLEGRI

    No final da partida, Allegri comentou: “Ele estava nervoso porque passou por situações em que poderia ter recebido melhores passes. São coisas que acontecem durante uma partida. Queríamos vencer porque, antes de tudo, queríamos abrir vantagem sobre as equipes atrás de nós. Precisamos manter a calma e nos sair melhor em situações como as do primeiro tempo”.

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