Jaissle entra em cena e tenta passar à frente de Glasner: o técnico austríaco ainda aguarda um comunicado oficial e definitivo do Milan, pois, sem isso, não adianta nada o acordo já fechado na última segunda-feira para um contrato de dois anos no valor de 3,5 milhões de euros por temporada, com opção de renovação pelo terceiro ano. Fontes muito próximas ao técnico austríaco não escondem certa preocupação após o que aconteceu com o caso Rangnick. A grande espera do ex-Crystal Palace não será eterna: dentro de 24 a 28 horas, o Milan vai dissipar as últimas dúvidas também sobre o candidato que permanece na pole position consolidada.