O novo nome, em franca ascensão na exaustiva busca pelo técnico do Milan, é o de Matthias Jaissle. Ele tem apenas 38 anos, mas já conquistou duas Ligas dos Campeões da Ásia com o Al Ahli. Sua formação vem da RedBull, onde demonstrou qualidades muito interessantes com o Salzburgo. O que? Um futebol moderno e ofensivo, que empolga tanto os caçadores de talentos quanto Cardinale e Ibrahimovic. Após algumas chamadas pelo Zoom, a diretoria do clube rossonero entrou em campo ontem, encontrando-se com Jaissle em Londres.
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Milão, Jaissle pronto a abrir mão do salário milionário: o problema é a cláusula. Atenção a Amorim
GRANDE RENÚNCIA
É uma questão de química. Entre Ibrahimovic e Rangnick nunca rolou, mas com Jaissle sim. Desde os primeiros contatos exploratórios. O consultor sênior da RedBird ficou positivamente impressionado com as ideias do técnico nascido em 1988, que já anunciou que está disposto a abrir mão de grande parte do seu salário milionário de 11 milhões de euros para aproveitar a oportunidade de treinar um clube de grande porte como o Milan.
NÓ DA CLÁUSULA
O principal obstáculo entre Jaissle e o Milan é, sem dúvida, a cláusula de seis milhões de euros para liberá-lo do clube saudita. Cardinale não está exatamente entusiasmado com a necessidade de pagar para garantir os serviços do técnico alemão. No fundo, também permanece a possibilidade do ex-jogador do Manchester United, Amorim, embora, neste caso, as perspectivas não sejam tão positivas.
GLASNER NA SALA DE ESPERA
Jaissle entra em cena e tenta passar à frente de Glasner: o técnico austríaco ainda aguarda um comunicado oficial e definitivo do Milan, pois, sem isso, não adianta nada o acordo já fechado na última segunda-feira para um contrato de dois anos no valor de 3,5 milhões de euros por temporada, com opção de renovação pelo terceiro ano. Fontes muito próximas ao técnico austríaco não escondem certa preocupação após o que aconteceu com o caso Rangnick. A grande espera do ex-Crystal Palace não será eterna: dentro de 24 a 28 horas, o Milan vai dissipar as últimas dúvidas também sobre o candidato que permanece na pole position consolidada.