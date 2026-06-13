Milão, Ibrahimovic quer Krosche: um Rangnick menos intrusivo, com resultados excepcionais na negociação de jogadores

O projeto do Milan ainda está por se definir e por se descobrir, com um atraso injustificável em relação às declarações iniciais de Cardinale, que havia garantido que todas as negociações seriam concluídas em uma semana. Na verdade, já se passaram 19 dias desde o comunicado oficial sobre as demissões de Allegri, Tare, Furlani e Moncada, e nenhuma vaga foi preenchida.





O elenco rossonero, desde ontem à noite, conta com um candidato a menos: Ralf Rangnick desistiu porque se cansou de esperar por sinais do clube da Via Aldo Rossi. O interesse do Milan se voltou para um jovem dirigente alemão, nascido em 1980 e atualmente diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt: Markus Krösche.