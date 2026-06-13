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Markus Krosche 2024Getty Images

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Milão, Ibrahimovic quer Krosche: um Rangnick menos intrusivo, com resultados excepcionais na negociação de jogadores

Milan
Mercado da bola

Milão: a cotação de Krosche sobe; tanto Cardinale quanto Ibrahimovic estão muito interessados nele; a alternativa é Ozek

O projeto do Milan ainda está por se definir e por se descobrir, com um atraso injustificável em relação às declarações iniciais de Cardinale, que havia garantido que todas as negociações seriam concluídas em uma semana. Na verdade, já se passaram 19 dias desde o comunicado oficial sobre as demissões de Allegri, Tare, Furlani e Moncada, e nenhuma vaga foi preenchida.


O elenco rossonero, desde ontem à noite, conta com um candidato a menos: Ralf Rangnick desistiu porque se cansou de esperar por sinais do clube da Via Aldo Rossi. O interesse do Milan se voltou para um jovem dirigente alemão, nascido em 1980 e atualmente diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt: Markus Krösche.

  • A FILOSOFIA

    Krosche é um dirigente que assimilou a filosofia de Rangnick (foi o próprio “De Professor” quem o recomendou ao Leipzig), mas com um estilo menos intrusivo nas decisões e mais próximo da figura do diretor técnico clássico. Sua filosofia é muito semelhante à do grupo RedBull: as ideias e a estrutura do clube vêm antes do valor dos jogadores. Em todas as realidades que viveu do ponto de vista profissional, ele criou um sistema baseado em olheiros internacionais, sustentabilidade econômica, valorização dos jovens e capacidade de vender no momento certo. Nas conversas com os jogadores — disse ele em uma entrevista recente —,planeja-se o percurso de longo prazo, com uma análise do possível desenvolvimento no primeiro, segundo e terceiro anos. O cuidado se estende também ao sono e à prevenção de lesões.

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  • REI DAS MAIS-VALORIZAÇÕES

    Ele absorve o modelo e constrói um Leipzig competitivo: Nkunku, Dani Olmo e Gvardiol são suas descobertas. Ele se transfere para o Eintracht de Frankfurt em 2021 e, ao longo de quatro temporadas, conquista uma Liga Europa e consegue duas classificações para a Liga dos Campeões. Mas é no mercado de transferências que ele se mostra um craque com Ekitike (vendido por 85 milhões ao Liverpool), Marmoush (vendido por 75 milhões ao Manchester City) e Kolo Muani (95 milhões de euros ao PSG): comprados por um total de 30 milhões e revendidos por um total de 225 milhões de euros.