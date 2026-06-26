Zlatan Ibrahimovic ficou impressionado com o impacto que o talentoso jogador bósnio Kerim Alajbegovic causou nesta edição da Copa do Mundo, em sua estreia. Na função de comentarista da Fox Sports, o consultor sênior do proprietário da Red Bird, Gerry Cardinale, se expressou com palavras repletas de elogios e admiração pelo nível de desempenho exibido pelo ponta ofensivo nascido em 2007.
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Milão, Ibrahimovic impressionado com Alajbegovic: “Ele joga como se fosse o dono do estádio; os grandes jogadores criam oportunidades, não ficam esperando por elas”
QUE CORAGEM!
Ao comentar sobre sua atuação, que incluiu um gol na partida decisiva contra o Catar, Ibrahimovic declarou: “O mundo inteiro fala do gol, mas, para mim, o gol não é o mais importante. O mais importante é a coragem. Um garoto de 18 anos em uma Copa do Mundo, sob pressão, diante de milhões de espectadores, joga como se fosse o dono do estádio. Isso é raro. Ele não é o típico jogador jovem que só esperava fazer uma boa partida. Ele se achava o melhor em campo”.
A NOVA ESTRELA MUNDIAL
O elogio mais do que lisonjeiro de Ibra sobre o desempenho de Alajbegovic continua: “O que me impressionou foi a confiança dele antes do gol, a maneira como ele exigiu a bola e partiu para o gol. Os grandes jogadores não esperam pelas oportunidades, eles as criam. As pessoas dirão que este é o início de sua carreira. Talvez. Mas se ele mantiver essa mentalidade, esse gol será lembrado como o momento em que o futebol percebeu quem é Kerim Alajbegovic. A Copa do Mundo é o lugar onde nascem as estrelas. Hoje surgiu uma nova estrela”.
O QUE SE DIZ SOBRE O MILAN
Palavras muito importantes e que devem ser levadas em consideração, especialmente se pensarmos que, nos últimos dias, o interesse do Milan pelo craque da seleção bósnia voltou a ser tema de atualidade. Sob contrato com o Bayer Leverkusen – que o readquiriu por 8 milhões de euros após tê-lo vendido por 2 milhões no verão de 2025 – até junho de 2029, e vindo de uma temporada em que marcou 13 gols e deu 4 assistências em 44 partidas pelo Salzburgo, Alajbegovic vem sendo alvo de interesse há algum tempo por parte de vários clubes da Série A, com Atalanta, Napoli e Roma na linha de frente. Seu valor de mercado oscila entre 25 e 30 milhões de euros.