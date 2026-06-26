Milão, Ibrahimovic impressionado com Alajbegovic: “Ele joga como se fosse o dono do estádio; os grandes jogadores criam oportunidades, não ficam esperando por elas”

O elogio mais do que lisonjeiro de Ibra sobre o desempenho de Alajbegovic continua: “O que me impressionou foi a confiança dele antes do gol, a maneira como ele exigiu a bola e partiu para o gol. Os grandes jogadores não esperam pelas oportunidades, eles as criam. As pessoas dirão que este é o início de sua carreira. Talvez. Mas se ele mantiver essa mentalidade, esse gol será lembrado como o momento em que o futebol percebeu quem é Kerim Alajbegovic. A Copa do Mundo é o lugar onde nascem as estrelas. Hoje surgiu uma nova estrela”.