O momento que o Milan está atravessando deve ser considerado, sem dúvida, um dos mais difíceis de sua história. Os resultados em campo condenaram o Diavolo, e os fora dele chegam a ser ainda piores. Do ponto de vista da imagem do clube, a situação de Rangnick e a dupla recusa de Krosche e Hardung são golpes baixos.
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Milão: Ibrahimovic defende Kirovski, mas há um problema: ele não tem a licença de diretor esportivo
IBRAHIMOVIC PROMOVE KIROVSKI
A intenção de Zlatan Ibrahimović é promover seu amigo Jovan Kirovski, atual dirigente do Milan Futuro. Ele é o único que conquistou a confiança e teve seu contrato renovado até 2028, apesar da renovação total da diretoria na última temporada. O consultor sênior da Red Bird confia cegamente naquele que pode ser considerado, para todos os efeitos, seu braço direito.
PROBLEMA COM A LICENÇA
Kirovski, no entanto, não poderia assumir o cargo de diretor esportivo, pois no ano passado não concluiu o curso na Unisalento e, portanto, não prestou o exame em Coverciano. Um fator que certamente não joga a favor do dirigente americano.