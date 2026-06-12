Milão, Ibrahimovic dá um basta em Rangnick: a Áustria está confiante em conseguir o "sim" para a renovação do contrato

Já se passaram 18 dias desde o comunicado da RedBird que renovou toda a diretoria, além da demissão de Max Allegri. Dezoito dias de chamadas e reuniões no Zoom para um processo de seleção interminável, tanto no que diz respeito à nomeação do novo treinador quanto do novo diretor esportivo. Na visão de Gerry Cardinale, essa função deveria ser confiada a Ralf Rangnick, ou seja, o gestor que lançou, com sucesso, o projeto da RedBull no futebol.





O “der Professor” se reuniu com a diretoria do Milan em Viena: duas reuniões em que Rangnick transmitiu a Cardinale sua visão do futebol e de uma gestão abrangente de todas as equipes do clube. A relação com Ibrahimovic, por outro lado, foi bastante complicada.