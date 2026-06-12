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Milão, Ibrahimovic dá um basta em Rangnick: a Áustria está confiante em conseguir o "sim" para a renovação do contrato

Milan
R. Rangnick
Mercado da bola

Milão, o caso Rangnick continua sem avançar: as negociações estão paralisadas há dias, e o atual técnico da Áustria não pretende negociar as condições exigidas ao clube rossonero

Já se passaram 18 dias desde o comunicado da RedBird que renovou toda a diretoria, além da demissão de Max Allegri. Dezoito dias de chamadas e reuniões no Zoom para um processo de seleção interminável, tanto no que diz respeito à nomeação do novo treinador quanto do novo diretor esportivo. Na visão de Gerry Cardinale, essa função deveria ser confiada a Ralf Rangnick, ou seja, o gestor que lançou, com sucesso, o projeto da RedBull no futebol.


O “der Professor” se reuniu com a diretoria do Milan em Viena: duas reuniões em que Rangnick transmitiu a Cardinale sua visão do futebol e de uma gestão abrangente de todas as equipes do clube. A relação com Ibrahimovic, por outro lado, foi bastante complicada.

  • CONFLITOS COM IBRA

    Já se falou e escreveu muito sobre a ambiguidade do papel de Ibrahimovic dentro do clube. Certamente, sua presença na mesa de decisões é constante e muito concreta. Nas reuniões realizadas com Rangnick, certamente não houve entrosamento, muito pelo contrário: Zlatan não quer que todo o poder fique nas mãos do técnico alemão. O verdadeiro motivo da discórdia está na gestão da base, que o sueco gostaria que permanecesse nas mãos de seu braço direito, Kirovski.

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  • ÁUSTRIA ESTÁ OTIMISTA; DECISÃO ATÉ DOMINGO

    Rangnick está entusiasmado com a possibilidade de assumir o comando do projeto do Milan, mas, ao mesmo tempo, não pretende negociar nenhuma das exigências que apresentou: total liberdade de decisão sobre o setor de base, seus gerentes e sua equipe de olheiros, além da escolha do diretor esportivo, do diretor técnico e do técnico da equipe principal.


    Os contatos entre Rangnick e o Milan estão paralisados há alguns dias; o técnico alemão aguardará uma resposta até domingo; caso contrário, dará sinal verde para a renovação do contrato com a Áustria, o que dobraria seu salário atual de 1 milhão mais bônus por temporada.