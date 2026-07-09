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Milão, Gila se despede da Lazio: “Vou partir nos próximos dias”. Amorim o espera na segunda-feira para a concentração do Rossonero

Milan
Mercado da bola

Milan, segunda contratação concretizada: Gila confirma que fará exames médicos em breve com o clube rossonero

Mario Gila no Milan, está tudo certo. O zagueiro espanhol confirmou a iminente assinatura do contrato com o clube rossonero aos jornalistas presentes nesta manhã no centro esportivo de Formello para a concentração da Lazio: “Vou partir nos próximos dias”. Fotos, autógrafos e despedidas aos torcedores presentes. 

  • CONSULTAS MÉDICAS NO FIM DE SEMANA

    Mario Gila está pronto para chegar a Milão e começar sua nova aventura com a camisa rossonera. O clube da Via Aldo Rossi está finalizando a documentação com a Lazio; estamos nos últimos detalhes. Segundo informações, o zagueiro espanhol de 25 anos deve chegar amanhã a Milão para realizar os exames médicos na clínica privada La Madonnina.

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  • OS DETALHES DO NEGÓCIO

    O acordo entre o Milan e a Lazio foi fechado com base em 27 milhões de base fixa mais 3 de bônus. As negociações duraram menos de uma semana graças ao trabalho incansável do agente de Gila, Alejandro Camano, e à firme decisão de Cardinale, que atendeu ao pedido de Lotito. O clube biancoceleste recebe 15 milhões de euros, enquanto o restante vai para os cofres do Real Madrid, que detém 50% dos direitos sobre uma futura revenda.

    Gila assinará um contrato de 5 milhões de euros líquidos por temporada até 2031.

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